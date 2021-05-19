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快篩懶人包／全台24處快篩站看這裡　受檢者要帶「健保卡+身分證」

▲▼剝皮寮篩檢站排隊人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲萬華剝皮寮篩檢站排隊人潮。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情持續升溫，目前台北市及新北市、桃園、台中、彰化、台南等縣市都已設立快篩站，以供有需要的民眾前去篩檢，而民眾在篩檢過程中，除必須全程配戴口罩外，還要記得攜帶健保卡和身分證。

台北市從14日宣布設置4個快篩站，包括：西園醫院、和平醫院、中興醫院，剝皮寮，每天早上8點開放，並發放號碼牌。今（19）日起再新設快篩站在青草廣場，地點位在艋舺大道與西園路口的第五篩檢站，由三軍總醫院帶隊做篩檢也開始運作，一早即有許多民眾前往排隊。

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新北市部分，新北市聯合醫院板橋院區篩檢站週一至週日上午9點至晚間9點開設，每日8點發上午號碼牌，13點發下午號碼牌。衛生局表示，篩檢對象為「以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者為優先」，費用免費，民眾僅需帶健保卡前往。

衛生局也提醒，民眾全程戴醫用口罩，建議勿搭乘大眾運輸工具前往，現場發放報到號碼牌，若有篩檢需求也可逕洽全市17家採檢醫院。新北市長侯友宜宣布19日，將於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，將於今日下午14:00啟用，其中樂生09:00可上網預約，永和及土城13:00發號碼牌。

彰化喜宴3人確診，百位民眾半夜湧急診快篩。（圖／民眾提供）

▲部立彰化醫院深夜湧入人潮要做篩檢。（圖／民眾提供）

除雙北外，部立彰化醫院為避免再出現大批人潮情況，17日開始採預約篩檢。也將在彰化醫院官網公告，受理符合資格的民眾上網預約，並且在預約時間才能到場篩檢，降低可能造成的風險。

《全台快篩站整理》

一、臺北市(共5處)

1.萬華區西園醫院
臺北市萬華區西園路二段270號

2.中正區聯合醫院和平院區
臺北市中正區中華路二段33號

3.大同區聯合醫院中興院區
臺北市大同區鄭州路145號

4.萬華區剝皮寮
臺北市萬華區康定路173巷

5.萬華區青草廣場
艋舺大道與西園路交叉口

二、新北市(4處)

1.新北市聯合醫院板橋院區
新北市板橋區英士路198號

2.新北市立土城醫院
新北市土城區金城路二段6號 3.永和耕莘醫院 新北市永和區中興街80號

3.永和耕莘醫院
新北市永和區中興街80號

4.部立樂生療養院
新北市新莊區中正路794號

三.桃園市（3處，5/20起開放）

1.桃園區軍備局所有地
2.中壢區中正公園
3.龍潭區龍潭行政公園

四、台中市（10處，5/20起開放）

1.衛福部豐原醫院
2.台中慈濟醫院
3.童綜合醫院
4.光田醫院
5.國軍台中總醫院
6.台中榮民總醫院
7.中國醫藥大學附設醫院
8.中山醫學大學附設醫院
9.衛福部台中醫院
10.中港澄清醫院

五、彰化縣(1處)

1.部立彰化醫院
彰化縣埔心鄉中正路二段80號

六、台南市

1.台南東區衛生所
台南市東區林森路一段418號
 

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