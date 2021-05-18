台南市東區衛生所率先設立篩檢站 黃偉哲：供高風險群篩檢服務

▲台南市衛生局東區衛生所檢站率先設立，示範提供給高風險群之COVID-19擴大篩檢，市長黃偉哲、衛生局長許以霖到場視察。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應COVID-19疫情升溫並防範擴大，台南市衛生局規劃東區、安南區、永康區及新營區等4區衛生所設立篩檢站，東區衛生所18日下午2時至4時率先示範提供給高風險群之COVID-19擴大篩檢，並交由台南市3間專責檢驗單位進行PCR檢測，市長黃偉哲、衛生局長許以霖到場視察，籲共同為防疫而努力。

台南市長黃偉哲表示，台南市今天開設的篩檢站，不是一般人的普篩站，而是針對高風險族群的匡列對象，已經確診的人所被匡列的接觸者或是跟他同車廂或同一個密閉空間，因無採取實聯制，所以藉由看到市府的報導或公布資料後主動來篩檢，希望能找出不知道的確診者或可疑者，這是設立篩檢站的目標，一方面也能分流醫院的一些篩檢功能。

衛生局指出，東區衛生所今日起提供擴大篩檢服務，另外3間衛生所也將於本週陸續啟動，各區衛生所服務時間如表，請符合接受擴大篩檢對象前往接受服務。

本次篩檢採取「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，把「咽喉處唾液」吐進採檢盒中即可，唾液採檢後病患回家自主健康管理，等待24小時內PCR報告，陽性者以防疫專車接送至專責醫院住院、無症狀或輕症病例者經衛生局通報傳染病防治醫療網指揮官同意後至集中檢疫所收治。

另外，採檢10個步驟：1、確認口罩有遮住口鼻。2、以酒精性乾洗手將雙手洗淨。3、打開檢體盒蓋。4、做出清喉嚨動作，清出咽喉處唾液、緊閉嘴唇使唾液分泌並停留在口腔內約1分鐘。5、拿下口罩將1至2ml唾液，輕柔吐入檢體盒內，避免唾液沾到檢體盒外。6、戴上口罩。7、蓋好並扭緊檢體盒蓋，確認沒有滲漏。8、以紙巾將檢體盒表面擦拭乾淨。9、將檢體盒交給採檢人員。10、最後再以酒精性乾洗手將雙手洗淨。

衛生局長許以霖表示，本次篩檢站針對台南市第一批接受篩檢之對象為搭乘5月14日火車117車次第2車廂之乘客，請符合資格之市民，前往各篩檢站接受服務，後續篩檢對象將陸續公告，請上衛生局網站查看，也請市民朋友多加注意公告之訊息，如有疑問，請撥打疫情通報專線1922。



衛生局強調，平時做好個人衛生及防疫措施，早晚定時量體溫，減少不必要的移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，主動積極配合防疫措施，共同守護台灣防疫。

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