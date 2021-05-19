萬華群聚像鑽石公主號「1傳5.5人」！恐連續52天單日確診破100例

▲萬華全區大消毒畫面。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情大爆發，主要原因就是受到英國變種病毒影響，公衛專家陳秀熙今（19日）表示，全球英國株分佈，從歐洲最高75％，到北美洲都超過50％，對全球疫情來看，沒做好境外管制，對防疫非常不利外，萬華群聚很多確診案，都是沒戴口罩，基礎再生數（Ro）高達5.5，很像很像鑽石公主號的Ro值5.7。

陳秀熙說，英國株帶來的威脅，就是「傳播力變強，在症狀前就能感染給接觸者」，接觸者傳染後在症狀前感染力高，同時提高家戶群聚傳播力，以台灣為例，2021年後家戶感染風險增加1.4倍，從部桃33個家戶感染曲線43％，增加到現在58%、 60%，顯見家戶感染傳染力非常高，更凸顯密集、近距離接觸感染力強，這些都是受英國變種病毒影響。英國株趨向年輕化，年齡都下探到20歲以下，且重症比例變高，60歲以下個案數遽增，接下來就是醫療能量挑戰，更會造成就診量、ICU死亡風險增加，近期學生確診37例，重症41例。

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▲▼陳秀熙強調唯有嚴格實施NPI才能阻絕社區群聚感染。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面）



陳秀熙表示，以萬華情境感染案例推估，看到台灣社區從4月17日到5月18日，31天爆發806本土案例， 這些個案都在告訴大家「社區傳播會傳播很快」，最主要原因就是該病毒「在隱性感染期間具有非常強傳播力」，若隱性感染傳播沒做好居家檢疫或自主健康管理，社區感染就會發生。根據過去模式推估，這些個案研判都是沒戴口罩，Ro值高達5.5，也就是一個人可傳給5.5個人，跟鑽石公主號Ro值5.7非常接近。

面臨社區感染風暴，陳秀熙認為，現階段唯有「疫苗+NPI雙軌實施」，才能阻斷社區流行，以流行曲線分析，高危險區萬華接觸者大約1.5萬人推估，可看出沒NPI措施下，接觸者沒阻斷社區傳播感染，接觸機會和感染人數會慢慢增加，任意讓病毒在社區上流行，這波恐會拖到6月中旬才會結束。

▲▼陳秀熙說，英國株傳播力強，台灣家戶感染風險增加1.4倍。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面）



陳秀熙再針對實施NPI程度說明，若實施30%低嚴格管制措施，流行波有延緩現象，感染、康復曲線都會往後延後，個案數會比沒實施NPI來得少，若增強到60%，感染個數會降低非常多，曲線估會到6月中旬結束，但只有在實施90%時，大部分個案才會康復，感染會完全受到控制，可接觸的可感染數基本上都不會受到感染，更可避免從三級警戒變為四級警戒，若實施力不到90％，每日超過百例確診情況，甚至會延續52天。