台大、聯醫淪陷爆院內感染　柯文哲認「隨時會發生」：重點是不要蔓延

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。面對陸續有醫院發生院內感染，柯文哲19日說，新冠肺炎潛伏期長、近期又爆發社區感染，院內感染是很可能發生的，重點是發生後沒有像當年SARS蔓延到亂七八糟，這才是重點。

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

柯文哲表示，陸陸續續有些醫院會有院內感染，過去一旦醫院感染會執行清零計畫，現在看起來不行，所有醫院的營運狀況若要改變，都要報到台北市政府衛生局核准才可以，要控制營運量，「不可以在這時候全部醫院都想停就停，這不行，這樣的話整個治療的能量會出問題」。

另外，關於台大醫院傳出要停收病人，柯文哲說，台大醫院只是說「不收新的住院病人」，凡是新冠肺炎病人或是重症還是會收，「我相信它只是停下來想一下發生什麼事情，檢查完後就會做調整，台大醫院是國家醫院，不可能說完全不收病人，因為它是最大醫院」。

至於台大稱會與衛生局溝通，將病患分流到附近醫院？柯文哲說，台大醫院是國家醫院，裡面有幾千床病人不太可能一下移出來，它需要時間挪動，通常要分區、分艙分流再一個一個解決，「要把病人移出來是不切實際」。

而日前的和平醫院到現在台大醫院、聯醫松德院區等都傳出有院內感染情事，柯文哲說，「院內感是一定會發生，重點是能不能有效控制」，就好像和平醫院之前也有2名病人住了幾天才被發現是新冠肺炎。

柯文哲說，從SARS到現在幾十年的訓練，就算有院內感染，也能夠相當有效的控制，不會整個散開，這是在SARS後台灣醫學的進步。

「院內感染隨時可能會發生，特別是之前大家都沒有想到有社區感染。」柯文哲說，新冠肺炎的潛伏期標準是2到7天，所以有時候住院的時候是在潛伏期，做什麼PCR、快篩都測不出來，是進來後隔幾天才出現肺炎被發現。

柯文哲表示，之前沒有想到有社區感染情況，因為這病有潛伏期，院內感染是很可能發生的，重點是發生後沒有整個蔓延，沒有像當年SARS蔓延到亂七八糟，這才是重點，「所以院內感染有可能發生，重點是不要讓它蔓延就可以」。