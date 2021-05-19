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全台4大超商啟動實聯制！　洗手間、座位區全面暫停開放

▲全家會員實聯制快速通關搶先上線。（圖／業者提供）

記者周姈姈／台北報導

今（19）日全台升三級警戒，4大超商為配合政府防疫政策，宣布全台門市啟動實聯制，且全面暫停開放洗手間、座位區。

●全家

全家全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，預計下周台北地區同步新增「台北通實聯制」，另外，為提供消費者更安全的賣場環境，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。

●7-11

7-11各門市將啟動實聯制，各門市將撤除座位區、暫停自助區裸賣商品販售、暫停開放洗手間，全台門市已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。呼籲消費者進入門市必須配戴口罩、實聯制以符合政府防疫規範避免觸法，將持續積極配合中央疫情指揮中心防疫規範，滾動式調整防疫作法。

●萊爾富

萊爾富暫停開放全台門市的座位區及廁所，自今日下午6時起於全台門市推出政院版全國可通用的「簡訊實聯制」登記，消費者只要利用手機掃描門市入口海報上的QR Code，掃描後將自動跳轉至簡訊傳送頁面，簡訊內容會自動帶出「場所代碼」與「簡訊實聯制防疫目的使用」之字眼，消費者可直接將訊息送出，即快速完成「簡訊實聯制」登記作業，進入超商購物更便利；未攜帶手機者，則以紙本方式進行登記。

●OK mart

OK mart全門市即起實施實聯制，針對是否會跟進簡訊實聯部分，業者表示因要擴及全台一一更換門市相關資訊，目前仍在討論當中；另全門市休憩區、廁所也暫停使用。

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