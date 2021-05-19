萬華茶藝館27失聯女陪侍找到了！　緊急通知前往快篩站

▲警方清查茶藝館上班失聯的外籍女陪侍有27人，在19日全數通知到案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華阿公店爆發群聚感染，有議員憂心外籍女陪侍，以看護名義返回中南部，緊急通知65家茶室負責人，目前已聯繫上22家負責人，要求店家找女陪侍進行快篩，另外清查在茶藝館上班的80名外籍人士，失聯的27人也在19日中午全數找到。

警方指出，萬華地區27名外籍人士未取得聯繫部分，經各單位全力協助，已在19日下午12時30分全數取得聯繫，部分人士已前往採檢，其餘將就近前往快篩，本分局及相關單位將提供必要協助。

警方調查，萬華廣州街、三水街共計有65家茶室，目前通知22家負責人要求轉知員工、小姐進行快篩，其中店家未聯繫上、負責人隔離中有43家，警方也持續聯繫要求茶室貫徹快篩要求。

警方從2021年臨檢紀錄中，清查在茶藝館上班的外籍人士約有80人，其中已經有15人進行快篩，勸導前往快篩的有34人，返回大陸則有2人，隔離中的有1人簽證逾期在6月中旬要求離境的也有1人，目前仍有27人持續聯繫。

議員憂心有茶藝館外籍女陪侍，以看護知名偷溜回中南部躲藏，恐成為防疫破口，萬華分局也表示，在清查過後失聯的27名外籍女陪侍，也在19日中午前全部通知到人，也要求儘速到快篩站進行檢疫。

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