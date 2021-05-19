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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／人與人的結合觸不觸法

▲▼ 台灣疫情升溫，軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透）

▲國內疫情升溫，曾於萬華阿公店消費或從業者恐因為隱私或害怕有不利的法律對待，影響其真實陳述或自願篩檢。（圖／視覺中國）

國內新冠肺炎疫情不斷升高，雙北也幾乎升至準四級警戒，期能迅速防止疫情擴散。值此同時，對於確診者的足跡疫調及於特定地區，如萬華、板橋等地，市政府的快篩站就變成掌握疫情的最重要工作。只是曾於萬華阿公店消費或從業者，或因為隱私，更可能因害怕有不利的法律對待，影響其真實陳述或自願篩檢，凡此因素絕對是必須正視的問題。

依據《刑法》第235條第1項，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，可處五年以下有期徒刑、得併科十萬元以下罰金，即所謂「媒介色情罪」。換言之，《刑法》僅處罰有營利的媒介色情行為，若無營利，則屬《社會秩序維護法》的處罰範疇。再者，「媒介色情罪」若是違反個人自由意志，依據《刑法》第231條之1第1項，即意圖營利且以違反本人意願使人為性交或猥褻行為，則屬七年以上有期徒刑的重罪。

又依《刑事訴訟法》第253條之1第1項，只要是最輕本刑三年以下有期徒刑之罪，檢察官即可基於刑事政策或公益之考量，而定一到三年緩起訴期間，並要求履行一定事項。也因此，若僅是單純提供場所為情色服務之營利者，檢察官即可為緩起訴，並要求其立即為採檢或治療等事項。

《刑法》雖有媒介色情罪，但其處罰對象僅限於營利者，而不包括其中的從業人員。只是依據《社會秩序維護法》第80條第1款，從事性交易者可處三萬元以下罰鍰，而原本此處罰對象僅限於有得利之一方，而不處罰所謂嫖客，致形成一種不平等。故2009年，大法官釋字第666號解釋宣告違憲，現行處罰對象包括性交易的雙方。

雖然，《社會秩序維護法》的秩序罰並不重，但畢竟是屬於不法行為，再加以性交易的範圍到底包括哪些，仍有相當模糊的空間，若又加上道德倫理拘束，能否讓疫調完整呈現真實面貌，恐會有很大問題。這也是現階段，主管機關須儘速設法減少這些障礙的當務之急。

更須思考的是，無論是大法官解釋或《社會秩序維護法》，都明確表示地方可通過自治條例來劃定情色專區，以使此等行業合法化、常規化。可惜至今並無任一地方政府通過此等專區，因此使情色行業繼續遊走於合法、違法之間，這都將對現在的防疫工作產生相當不利的後果。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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