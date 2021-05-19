快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

▲基隆全市所有的戶外籃球場即日起封閉2個星期。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

雙北疫情延燒！基隆市長林右昌19日宣布，全市所有的戶外籃球場即日起封閉2個星期，防疫期間以防疫為重，等到疫情趨緩之後，再重新開放球場。林右昌上午前往仁愛市場進行視察，目前市場週邊入口均已封閉管制，維持單一出入口，設置QR Code實名制。

基隆市長林右昌19日上午前往仁愛市場進行視察。目前市場週邊入口均已封閉管制，維持單一出入口，入內實行實聯制，必須量體溫、手部消毒，並進行人流控管，設置QR Code，但到傳統菜市場還是以年長者居多，約8成用留資料簽名方式居多。

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▲▼基隆市長林右昌上午前往仁愛市場進行視察。

林右昌表示，目前仁愛市場的攤商及購物民眾，都很配合口罩戴滿戴好政策。二樓美食街的攤商，更是配合政府防疫政策，包含：日本料理、包水餃、自助餐等，皆自主進行衛生管理，並將椅子收起主動取消內用，鼓勵民眾採外帶，也有部份攤商乾脆休息，市場人潮大約僅剩2成。

二樓美食街攤商表示，疫情嚴峻大家更是要共體時艱，絕對全力配合政府防疫，希望大早日度過這次疫情。最後林右昌也再次肯定並感謝所有攤商及民眾，配合政府進行防疫措施，更呼籲所有市民朋友，出門一定要配戴口罩，減少不必要之外出與群聚，並落實自身防疫工作！

● 新冠疫情升溫！全台已於19日進入第三級疫情階段，外出民眾必須全天戴上口罩，否則可開罰3000元至1萬5000元，請民眾注意。

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