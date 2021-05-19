　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／基隆市公布3確診足跡　1人連4天搭台鐵區間車到萬華

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，18日再新增的267起本土病例，19日基隆市政府公布新增3例足跡，分別為案2201、案2304、案2305，其中1名確診者曾搭台鐵區間車到萬華，另1名搭國光客運（1813）來回基隆、三重。

基隆市長林右昌表示，確診者（案2201）於3日20時至21時到基隆市體育館2樓（信二路201號）參加合氣道課程；4日18時至20時到基隆市立游泳池（信二路201號）；5日20時至21時到基隆市體育館2樓（信二路201號）參加合氣道課程；6日18時至20時到基隆市立游泳池（信二路201號）；9日8時30分至9時30分到美玉蔥油餅（忠二路59號）；10日9時至10時30分到衛生福利部基隆醫院（信二路268號）進行健康檢查、19時至20時台鐵區間車（臺北-基隆）、20時至21時到基隆市體育館2樓（信二路201號）參加合氣道課程；12、13日17時至19時30分到基隆培德駕訓班（培德路73號）；14日11時30分至12時40分搭乘市公車（104線）、14時30分至15時30分台鐵區間車（松山-基隆）、15時40分至16時20分搭乘市公車（201線）、16時20分至19時到基隆培德駕訓班（培德路73號）、19時至19時30分搭乘市公車（201線）；15日10時30分至11時搭乘市公車（201線）、11時至15時30分到基隆培德駕訓班（培德路73號）、15時30分至16時到全家便利商店／基隆東信店（東信路5號）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌說，確診者（案2304）於5日20時至21時搭乘國光客運（1813線）台北-基隆；6、7日及10日至14日8時20分至9時30分搭乘國光客運（1802線）基隆-三重、18時30分至20時（1802線）三重-基隆；9日15時30分至18時到外木山沙灘（未佩戴口罩）、18時至21時到愛四路夜市（有戴口罩）；13日18時至18時10分到美香齋滷味（忠一路13號）有佩戴口罩；14日19時20分至19時30分到溫莎堡麵包店（忠一路17號）有戴口罩、19時35分至19時45分到初沐飲料店（忠二路44號）有戴口罩；15日21時30分至22時30分搭乘國光客運（1813線）基隆-台北；16日21時30分至22時30分搭乘國光客運（1813線）台北-基隆。

另外，確診者（案2305）3日至6日5時至6時台鐵區間車（八堵-萬華）、17時30分至18時30分台鐵區間車（萬華-八堵）；9日11時30分至13時到聚川園（義二路26號）；10日18時40分至20時30分到德義里民活動中心（信二路299號16樓）歌唱活動；16日11時到全聯福利中心／暖暖店（暖暖街264巷166號）、11時30分至12時到全聯福利中心／七堵店（南興路106號）、全家便利商店／七堵自治店（自治路6號）、滬家自助餐（安和一街2巷12號）、12時30分到全聯福利中心／源遠店（源遠路341-1號B1）。

▲基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲▼基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供） 

▲基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／新北金山「五泰實業」1女員工確診　母親節有到萬華某餐廳用餐

快訊／基隆2確診足跡曝　男高中生去過卡牌店、福勝亭、麥當勞

快訊／金包里老街「金山鴨肉」暫停營業　市場慘況長這樣

快訊／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診　基隆第2例本土

ET快訊
獨／抗疫中藥「清冠一號」樣貌曝光　可縮短9天治療時間
獨／北醫驚爆「4護理師確診」　接觸男友有萬華活動史
快訊／高雄8確診　完整足跡曝光
快訊／勞動部國會聯絡人傳確診　立法院大消毒、清查足跡
快訊／新北各區確診人數公布！中和最多　新店人數也大增
封城升四級？　柯文哲回應曝最壞情況
萬華茶藝館27失聯女陪侍找到了！　緊急通知前往快篩站
快訊／基隆3確診詳細足跡公布　曾搭台鐵、客運、公車
獨／萬華街頭慘況直擊！2女狂咳躺擔架　民眾：太恐怖1天20台
快訊／3天快篩近萬人　板橋篩檢站「陽性率曝光」
快訊／宜蘭大學確診者「2家人也中鏢」　曾到過家樂福、2市場
快訊／東海男大生確診　足跡遍及量販店、東協廣場
桃園增15例足跡曝！確診者每天通勤萬華　超商、大潤發、台茂都
快訊／柯文哲發徵集令：國家需要你！　徵召退休、離職醫療人員
快訊／萬華快篩陽性率5.1％　柯文哲：有下降「傳染可被壓制」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

快訊／高雄本土+8！退休教師曾到高雄科大上課　匡列40人

快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

快訊／高雄確診女業務「活動複雜」　曾去酒吧、享溫馨、新崛江

國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光　享溫馨、大潤發都入列

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

快訊／高雄本土+8！退休教師曾到高雄科大上課　匡列40人

快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

快訊／高雄確診女業務「活動複雜」　曾去酒吧、享溫馨、新崛江

國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光　享溫馨、大潤發都入列

149.8萬！福特「Ranger運動型」213匹強悍皮卡到港開賣

藍營要求賴清德頂替陳時中　民進黨反擊：不顧防疫只為政黨利益

上海雅培遭重罰3908萬　恩美力檢出極微量香蘭素添加物

羅致政批侯友宜篩檢落後　羅智強：誰死命反對？就是陳時中

女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

王柏融連續4戰扛4棒　本季首戰樂天強投則本昂大

《月薪嬌妻》CP成真！新垣結衣曾曝：理想對象要包容她「愛睡覺」

她萬華回宜蘭探親…「爸、媽、弟」全確診！　衛生局急匡列434人

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

快訊／今本土+267！連續5天病例破百　

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

更多熱門

相關新聞

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站

中央疫情指揮中心已宣布全國都進入三級管制，桃園市長鄭文燦19日表示，所有民眾外出都要戴口罩，不戴口罩都要開罰，環保局清潔隊可以不收垃圾，在公園也禁止進入，如果被稽查小組查到一律開罰，在三級管制時候，呼籲市民要減少外出、減少聚餐、減少人流，戴口罩是一個很基本的防護，要求所有單位都要嚴格執行外出戴口罩政策，這個強度會要求很嚴格，請市民一定遵守，沒有任何違反空間，這是三級管制基本前提。

全台三級警戒　國內線退票免手續費

全台三級警戒　國內線退票免手續費

即／高雄確診女業務！活動往來複雜

即／高雄確診女業務！活動往來複雜

台虹科技一員工確診　相關接觸六人全數隔離

台虹科技一員工確診　相關接觸六人全數隔離

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面