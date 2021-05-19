快訊／基隆市公布3確診足跡　1人連4天搭台鐵區間車到萬華

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，18日再新增的267起本土病例，19日基隆市政府公布新增3例足跡，分別為案2201、案2304、案2305，其中1名確診者曾搭台鐵區間車到萬華，另1名搭國光客運（1813）來回基隆、三重。

基隆市長林右昌表示，確診者（案2201）於3日20時至21時到基隆市體育館2樓（信二路201號）參加合氣道課程；4日18時至20時到基隆市立游泳池（信二路201號）；5日20時至21時到基隆市體育館2樓（信二路201號）參加合氣道課程；6日18時至20時到基隆市立游泳池（信二路201號）；9日8時30分至9時30分到美玉蔥油餅（忠二路59號）；10日9時至10時30分到衛生福利部基隆醫院（信二路268號）進行健康檢查、19時至20時台鐵區間車（臺北-基隆）、20時至21時到基隆市體育館2樓（信二路201號）參加合氣道課程；12、13日17時至19時30分到基隆培德駕訓班（培德路73號）；14日11時30分至12時40分搭乘市公車（104線）、14時30分至15時30分台鐵區間車（松山-基隆）、15時40分至16時20分搭乘市公車（201線）、16時20分至19時到基隆培德駕訓班（培德路73號）、19時至19時30分搭乘市公車（201線）；15日10時30分至11時搭乘市公車（201線）、11時至15時30分到基隆培德駕訓班（培德路73號）、15時30分至16時到全家便利商店／基隆東信店（東信路5號）。

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林右昌說，確診者（案2304）於5日20時至21時搭乘國光客運（1813線）台北-基隆；6、7日及10日至14日8時20分至9時30分搭乘國光客運（1802線）基隆-三重、18時30分至20時（1802線）三重-基隆；9日15時30分至18時到外木山沙灘（未佩戴口罩）、18時至21時到愛四路夜市（有戴口罩）；13日18時至18時10分到美香齋滷味（忠一路13號）有佩戴口罩；14日19時20分至19時30分到溫莎堡麵包店（忠一路17號）有戴口罩、19時35分至19時45分到初沐飲料店（忠二路44號）有戴口罩；15日21時30分至22時30分搭乘國光客運（1813線）基隆-台北；16日21時30分至22時30分搭乘國光客運（1813線）台北-基隆。

另外，確診者（案2305）於3日至6日5時至6時台鐵區間車（八堵-萬華）、17時30分至18時30分台鐵區間車（萬華-八堵）；9日11時30分至13時到聚川園（義二路26號）；10日18時40分至20時30分到德義里民活動中心（信二路299號16樓）歌唱活動；16日11時到全聯福利中心／暖暖店（暖暖街264巷166號）、11時30分至12時到全聯福利中心／七堵店（南興路106號）、全家便利商店／七堵自治店（自治路6號）、滬家自助餐（安和一街2巷12號）、12時30分到全聯福利中心／源遠店（源遠路341-1號B1）。

▲▼基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

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