　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬華平均1傳5.5人「像鑽石公主號」　專家：可能連52天破100例

文／中央社

台大公衛學院教授陳秀熙今天上午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播指出，經科學模擬萬華社區感染情境，只有達到90％的非醫療公衛介入措施（NPIs），才能避免演變為第四級警戒。

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲國軍化學兵於萬華執行消毒任務。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙指出，台灣近日因英國變種病毒感染的境外移入個案，爆發社區大型群聚感染。此次社區流行的病例再生數（R0）若以基礎再生指數推估（因大部分感染個案無公衛防疫措施如戴口罩），高達5.5，即代表一個確診個案，平均可傳染產生5.5名個案，與鑽石公主號的傳播狀況接近（5.7）。

英國變種病毒株具高傳播力，患者在有症狀前就能傳染，且檢測工具可能檢測不到。為阻斷社區流行，必須實施嚴格的公衛介入措施（Nonpharmaceutical public health interventions，NPIs），與疫苗接種雙軌並重。研究團隊比照國際已發表在學術期刊的方法，模擬萬華社區感染情境，以NPIs效益推估流行曲線。

陳秀熙指出，如果沒有執行NPIs措施、或15日起只執行30％或60％的NPIs措施，流行將持續傳播並演變為第四級警戒；單日確診超過100例的情況，可能達52天以上，使這一波疫情將持續到6月中旬以後。

但如果能達到90％的NPIs，包括停課、八大場所關閉，9成以上民眾遵守戴口罩、洗手及公共場所酒精消毒等，雖仍會有3天單日超過100例個案，但將有效控制疫情傳播，避免演變為第四級警戒。

陳秀熙建議，台灣任何城市達到三級警戒或「準三級」警戒，若執行30％或60％的NPIs，僅能延遲流行波，還是會演變為第四級。只有嚴格實施90％的NPIs，才能有效阻斷疫情，不進入第四級。

陳秀熙提到，英國已有研究顯示，英國變種病毒株確診個案年齡在20歲以下比例增加，重症比例變高，顯示有「年輕化」和增加醫療使用量的趨勢。台灣在這一波疫情中，出現37例學生確診個案，值得各界注意。

ET快訊
D奶妹發燒37.7度躲租屋處賣春！　緊急送醫追嫖客
終於等到！　超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」
停電A-F組別會改變！　台電回應「這些地區」有更換
不只朝陽！東海大學也傳有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出
午後恐停電！　台電改規則：A到F組輪流實施
獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」
亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹
4女3男都沒戴！　中空熱褲妹無罩上陣
快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實
快訊／政院宣布：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台
打不了！　SBL宣布台啤、裕隆並列冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

快訊／水情拉警報！新竹地區擬亮紅燈「6／1分區限水」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

吳淡如家住Ｈ組免停電！曝社區秘辛：跟一棟白色建築物有關

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

靈鷲山活動延期改線上直播　員工「遠距辦公」少數分流上班

億級農舍藏鳳梨田旁！造價7千萬擁專業SPA池　傳賣2年無人問

疫情升溫　5搶1中華隊球員打疫苗人數增加　

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　台南、高雄工業戶節水率升至13%

生活熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

更多熱門

相關新聞

國安系統掌握：北京認知作戰攻台5大目標

國安系統掌握：北京認知作戰攻台5大目標

在台灣疫情升溫之際，國安系統掌握到，中共啟動新一波「認知作戰」，北京下達5大目標，包括：深化內部矛盾、遲滯疫情緩和速度、降低整體生產動能、瓦解經濟與股市與挫折台灣人的支持自信；而操作手法，就是利用Line、臉書，並策動可協力政治人物、媒體等。

北京下令認知作戰　政院：傳假訊息最重處3年有期徒刑

北京下令認知作戰　政院：傳假訊息最重處3年有期徒刑

鳳梨開罵公園阿伯「一天不賭會死嗎」

鳳梨開罵公園阿伯「一天不賭會死嗎」

即／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽直接開罰

即／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽直接開罰

快訊／及時雨！政院：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台

快訊／及時雨！政院：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台

關鍵字：

陳秀熙鑽石公主號萬華群聚台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面