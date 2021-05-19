萬華平均1傳5.5人「像鑽石公主號」　專家：可能連52天破100例

文／中央社

台大公衛學院教授陳秀熙今天上午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播指出，經科學模擬萬華社區感染情境，只有達到90％的非醫療公衛介入措施（NPIs），才能避免演變為第四級警戒。

▲國軍化學兵於萬華執行消毒任務。（圖／記者周宸亘攝）

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陳秀熙指出，台灣近日因英國變種病毒感染的境外移入個案，爆發社區大型群聚感染。此次社區流行的病例再生數（R0）若以基礎再生指數推估（因大部分感染個案無公衛防疫措施如戴口罩），高達5.5，即代表一個確診個案，平均可傳染產生5.5名個案，與鑽石公主號的傳播狀況接近（5.7）。

英國變種病毒株具高傳播力，患者在有症狀前就能傳染，且檢測工具可能檢測不到。為阻斷社區流行，必須實施嚴格的公衛介入措施（Nonpharmaceutical public health interventions，NPIs），與疫苗接種雙軌並重。研究團隊比照國際已發表在學術期刊的方法，模擬萬華社區感染情境，以NPIs效益推估流行曲線。

陳秀熙指出，如果沒有執行NPIs措施、或15日起只執行30％或60％的NPIs措施，流行將持續傳播並演變為第四級警戒；單日確診超過100例的情況，可能達52天以上，使這一波疫情將持續到6月中旬以後。

但如果能達到90％的NPIs，包括停課、八大場所關閉，9成以上民眾遵守戴口罩、洗手及公共場所酒精消毒等，雖仍會有3天單日超過100例個案，但將有效控制疫情傳播，避免演變為第四級警戒。

陳秀熙建議，台灣任何城市達到三級警戒或「準三級」警戒，若執行30％或60％的NPIs，僅能延遲流行波，還是會演變為第四級。只有嚴格實施90％的NPIs，才能有效阻斷疫情，不進入第四級。

陳秀熙提到，英國已有研究顯示，英國變種病毒株確診個案年齡在20歲以下比例增加，重症比例變高，顯示有「年輕化」和增加醫療使用量的趨勢。台灣在這一波疫情中，出現37例學生確診個案，值得各界注意。