陳時中「511疫情改口」真相還原　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

▲外傳，陳時中12日上午原本有警戒升級的打算，但遭閣揆蘇貞昌「攔截」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣疫情急速升溫，行政院5月15日上午臨時舉行記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中突然宣布，單日爆發180個本土新冠確診案例，且鑒於新北市和台北市萬華區等疫情熱區的篩檢結果，陽性反應高達10％，因此雙北從15日到28日提升為第3級警戒。然而，16日，本土新冠確診案例再增206例；17日，又激增333例，疫情一發不可收拾。

其實，5月11日突然出現7個本土新冠確診案例，其中6個感染源不明，社會上已隱約嗅出一股不尋常的氛圍。12日上午，陳時中在立法院原本向媒體脫口提及「疫情已經進入非常嚴峻的階段，這不是開玩笑的」，強調一旦圍堵病毒失敗，很快就會進入第3級警戒，然而，一個多小時後，他離開立法院前又簡捷地表示「今天疫情不會升級」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲由於萬華病例激增，讓北市早早就進入「準三級警戒」。

就在陳時中臨時「改口」前，台股當天已創下史上最大盤中跌點，一度崩跌1417.86點，各類股一片慘綠，但在「訊息修正」後急拉回，最終下跌473.2點，投資人哀鴻遍野。

為何陳時中的反應瞬息生變？一名行政首長向本刊記者透露，當媒體傳出「疫情升級」消息時，部會高層一片譁然，行政院長蘇貞昌更認為「被置身」決策外，又看到負面網路輿情衝擊執政團隊，立刻面露難色地請幕僚聯絡陳時中，務必在離院前改口。當天下午，蘇貞昌也在台南強調「沒有要升級」。

</div>

5月13日，陳時中進一步向國人澄清，不升級是因近期的北北基和華航諾富特飯店病毒基因序相同，可能是同一傳播鏈。然而，基因序相同不代表找到感染源，陳時中的模糊仗很快被戳破，隔天本土案例激增，疫情瞬間大爆發，15日雙北調升警戒層級，其他縣市也進入「準第3級警戒」，瞬間人心惶惶。蔡政府第一時間試圖粉飾太平，錯失防堵疫情的「黃金時刻」，是抗疫的第1個敗筆。

▲早在12日就有地方里長控訴中央「隱瞞疫情」，致電給區長、衛生局查證確診者足跡時都推說中央未告知。

延伸閱讀

▸ 走「中」毀台3／香港超市就可買台製快篩劑 萬華擠爆快篩站醫護全累垮

▸ 影后接地氣2／沒入圍很淡定 桂綸鎂雙北奔波合拍禾浩辰

▸ 疫情鎖經濟2／台車廠備料量只剩3個月 還在癡癡等晶片恢復供應