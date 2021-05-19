迷信媽堅持衝萬華「神明給聖筊，可以去」　她勸到心累：快氣死了

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網搜小組／趙蔡州報導

台北市萬華日前傳出群聚感染，成為新冠肺炎的疫情熱區。一名網友在臉書社團「爆怨2公社」18日表示，她的媽媽執意要去萬華一趟，處理一些不重要、非必要的事情，被勸阻後，就拿神鬼之說反駁「家裡神明是聖筊，可以去」，讓她超級傻眼「這種事情，是問神明來決定的嗎」。

原PO感嘆，國內疫情嚴峻，她住的新北市已經很緊張了，不料媽媽卻堅持要帶妹妹出門，前往萬華拿東西給阿姨，並在當地購買一些東西，現在台北萬華區的情況，大家應該都知道有多嚴重吧，「我不是歧視萬華，而是現在本來就非必要，盡量不要去不是嗎」。

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▲迷信母堅持衝萬華：「問神明是聖筊，可以去」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

她表示，上述都是一些不重要，也非必要的馬上完成的事情，連阿姨也說現在不適合過來，但媽媽就是堅持要去，聽了她的勸說後，還反駁「問過家裡神明，是聖筊，可以去」、「神明說可以就是可以」等，連妹妹也覺得她小題大作，讓她非常無奈，「這種事是問神明來決定的嗎，快氣死了」、「不知道怎麼阻止她才好，心累」。

其他網友看了紛紛表示，「印度信那麼大，每天30萬人確診，每天死三千人，也是很虔誠啊」、「說真的，這種情況要懂得自保，自保才是幫忙現在疫情最好的防疫」、「跟鄰居及里長說你媽要去萬華，讓鄰居里長來勸導」、「這幾天我被我媽逼著連喝三天符水，我現在應該免疫了」。

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