全國通用簡訊實聯制今上午11時亮相！　手機一掃秒通關

記者黃翊婷／綜合報導

繼口罩系統查詢平台之後，行政院政務委員唐鳳再次出手開發「簡訊實聯制」，民眾只要掃描QR Code，便無須再填寫個人資料。行政院發言人羅秉成、交通部長王國材以及唐鳳將在今日（19日）上午11時召開記者會，詳細說明如何使用簡訊實聯制系統。

▲不少業者都會要求民眾入店前先消毒雙手，並留下姓名以及聯絡方式。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌日前與22縣市首長召開防疫視訊會議時，有地方首長建議研發全國通用的實聯制App，沒想到才經過4日，行政院政務委員唐鳳便與民間業者、中華電信等單位結合，開發出「簡訊實聯制」系統，並將在19日上午11時記者會上正式亮相。

據了解，簡訊實聯制將先由中央政府機關開始實施，若有民間業者想加入，也可以下載使用，完全採用自願制，不會強迫所有業者都要跟進。

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

若簡訊實聯制上路之後，民眾進入相關公務機關、店家便無須填寫姓名、手機號碼等資訊，只要花幾秒鐘的時間掃一下QR Code，既省時又可以防疫，而且一旦發現確診者，也可以透過系統追蹤足跡，迅速掌握相關接觸者，以免出現防疫破口。

行政院官員透露，蘇貞昌裁示研發全國通用實聯制App，就是希望透過科技防疫，採取通用性、簡便性、普及性的方式處理實聯制問題，相關的使用細節以及民間業者要如何申請加入，都會在19日的記者會上一併說明。