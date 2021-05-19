一橋之隔！萬華街友湧板橋、三重躲疫情　恐成防疫破口

▲艋舺公園過去頻傳街友攻擊事件，當地居民曾要求柯文哲立即整頓。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市萬華區日前發生茶室群聚感染事件，成為新冠肺炎的疫情熱區。當地里長發現，出現在艋舺公園的街友數量明顯減少；雖然台北市社會局列管該公園周邊街友約有110人，但已接受台北市政府安置的僅66人，有些街友為了避難，選擇往新北市板橋、三重地區移動，社會局後續會加強訪視並研擬對策，避免成為防疫破口。

根據《自由時報》報導，台北市現階段造冊列管的街友超過400人，其中以台北車站、艋舺公園兩地人數最多，光是艋舺公園周邊就有110人，這還不包含未列管的人數；本土疫情升溫之後，雖然台北市社會局已派人協助監控街友健康，並由北市府安排快篩、安置66人，但出沒於該公園的街友人數明顯減少，甚至掌握到有人跑去一橋之隔的新北市板橋、三重等地避難，為了避免釀成防疫破口，社會局已著手研擬對策，後續也會加強訪視。

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▲萬華茶室周圍進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，在萬華區茶室群聚感染案發生之後，台北市長柯文哲14日上午宣布在萬華設置快篩站，並點名萬華茶室工作者及顧客、街友或外配等5大類民眾，都可以前往快篩。社會局也在同日表示，發現有4名街友出現症狀，後續已送至忠孝醫院醫治。

社會局長周榆修當時指出，因應萬華陸續出現確診個案，13日晚間社會局社工於艋舺公園周圍安排社工訪視，並呼籲有出現疑似上呼吸道感染的街友主動接受採檢。

周榆修表示，其中有4名街友經過染疫足跡地點，主動提出希望接受快篩，2人出現感冒症狀，另外2人曾出入三水街，因中興醫院採檢站待檢民眾過多，經協調送往聯合醫院忠孝院區採檢，後續狀況穩定。