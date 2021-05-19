快訊／國道火燒車！　「75％防疫酒精」物流車燃燒全毀

▲滿載酒精、藥物的物流車爆胎後自撞起火。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市19日凌晨4時許，一輛滿載醫療酒精及多種藥物的物流車，行經國3北上35公里處，中和隧道北側入口時，疑似爆胎後失控撞向路邊，整輛車連同貨倉摩擦水泥護欄後，貨倉與車頭連接處冒出大火狂燒，警消到場拉出水線灌救，同時將車內的酒精清出避免再度燃燒。火勢撲滅後無人傷亡，確切起火原因有待調查釐清。

▲警消將貨倉內酒精、藥物清出以利救災。（圖／記者游宗樺攝）

當時貨倉內載著標示「派頓潔康酒精75%」的防疫酒精，及感冒糖漿、降血脂藥物等醫療物資。當火勢燒向易燃的酒精時，火舌一度燃燒猛烈，車身遭大火燻黑，濃濃黑煙伴隨火光在國道上十分怵目驚心。

警消獲報到場後，考量車內存放大量可燃物，於是拉水線射水救火，也逐步將車內的酒精、藥物清出，頓時國道路邊出現「酒精山」，警消不斷向貨倉內射水降溫，終於成功控制、撲滅火勢，所幸並無人員傷亡，物流車駕駛也平安無事。

▲物流車爆胎後，其中一部分車體構件及輪胎噴飛到對向車道。（圖／記者游宗樺攝）

據初步了解，該輛新竹貨運的物流車疑似爆胎後，整輛車失控往右偏移再撞上護欄，右側車身再貼著水泥護欄一路往前滑行，其中一部分車體結構還連著輪胎噴到對向車道，所幸並未波及到其他用路人。因該起事故，國道3號北上35公里處外側車道暫時封閉，僅留一條車道供來車通行，警方在現場進行交管，同時拍照採證釐清事故原因。