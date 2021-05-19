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嗆爆台電理由一堆就是「缺電」　黃士修點出關鍵讓反核惦惦

▲▼黃士修嗆爆台電「就是缺電」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲黃士修點出台電說了一連串的理由，其實就是「缺電」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣在5月13日、5月17短短4天之內，發生了2次全國大停電事故，引發各地民眾的不滿，為了應付用電需求，甚至嘗試啟用核三的一號機。對此「核四公投領銜人」黃士修在新聞節目《關鍵時刻》指出，台電、經濟部就是不肯承認缺電，而且當他表態反對「反核三緊急並聯」，反核團體全都「惦惦」沒有聲音。

黃士修表示，517的台電記者會，台電發言人點名了兩部機組，分別是麥寮電廠，麥寮電廠歲修到5月19日，核三廠歲修則是到5月24日才結束，卻在17日提前並聯發電，卻並聯失敗，所以他認為，當初台電點名核三廠，只是想推卸責任。

▲▼當黃士修表態「我是人，我反核三緊急並聯」的時候，反核團體全都惦惦。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲當黃士修表態「我是人，我反核三緊急並聯」的時候，反核團體全都惦惦。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃士修強調，他是一個支持核電的人，所以對於核安的問題更加龜毛，他也在臉書上表態，「我是人，我反核三緊急並聯」，但他很疑惑的是，為什麼反核團體對於原能會跳過程序，提前結束歲修這麼不嚴謹的行為，一點都不擔心！

黃士修說，他觀察了3天，所有反核團體的人都不發一語，一直到517大停電發生之後，他才終於看不下去表態，「我是人，我反核三緊急並聯」。

黃士修直接點破台電困境，為什麼台電連歲修中的機組，都要拉回來救援，因為台電「真的沒有機組了」，從513大停電到517的大停電，台電其實也承認用電高於預測的 負載，燃煤機組跳機，風電、光電補不上來，缺水所以抽蓄水力也不夠用，但經濟部就是不承認「缺電」這兩個字。

黃士修還特別點名立委洪申翰，因為洪申翰聲稱「核電廠並聯到滿載，1~3天的時間，太過笨重，所以核電絕對不是解方，需要天然氣發電快速調度」。

▲▼黃士修嗆爆台電「就是缺電」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲核電的屬性是「基載電力」所以當然不是臨時調度就能發電。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

黃士修反駁洪申翰的說法，核電本來就不是臨時調度救援用的，它是屬於基載電力，不是救援電力，就像是一支籃球隊，場上應該有5個人現在缺1個人，結果板凳席上全是空的，這時候教練才打電話從旅館叫球員過來，結果球員要2個小時才到，明明應該是常駐先發的球員，卻硬叫他休假，要上場才叫他趕2小時的車，然後又不敢真的開除這個球員。

黃士修感嘆，台電可用的手段已經微乎其微，為什麼台灣還要向第三世界國家一樣，一個人關掉一個機組、按錯一個開關，全國就要大限電，「我們就是缺電嘛！」

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