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天問一號登陸火星動畫傳抄襲　網翻出NASA舊片：幾乎一樣

▲天問一號探測器登陸「烏托邦平原」。（圖／翻攝自微博）

▲天問一號探測器登陸「烏托邦平原」。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸首次火星探測任務「天問一號」探測器已於5月15日成功登陸火星烏托邦平原。同一時間，航天局也發布了登陸火星的模擬動畫，不過卻被發現與美國太空總署（NASA）在2011年發佈的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫雷同，引發熱議。

▲網友發現，「天問一號」登陸的模擬動畫與NASA發布的「好奇號」火星探測任務動畫相似。（圖／翻攝自YouTube／CHINA LIVE 直播中國頻道、NASA Jet Propulsion Laboratory頻道）。

▲網友發現，「天問一號」登陸的模擬動畫與NASA發布的「好奇號」火星探測任務動畫相似。（圖／翻攝自YouTube／CHINA LIVE 直播中國頻道、NASA Jet Propulsion Laboratory頻道，下同）。

根據大陸國家航天局消息，北京時間2021年5月15日8時20分左右，天問一號著陸器確認成功降落火星，著陸地點位於火星北半球的烏托邦平原，著陸器上搭載的是大陸祝融號首輛火星車，這是大陸史上首次實施火星著陸任務。

對此，大陸國家航天局也製作「天問一號」降落火星的模擬動畫，並在15日發布到網路上，但卻被網友發現無論是在動畫運鏡、畫面構圖，甚至是剪接手法，都與NASA在2011年發布的「好奇號」火星探測任務動畫相似，雖然2者探測器在外形和構造上都不同，但還是引發網友質疑，動畫有抄襲的嫌疑。

▲網友發現，「天問一號」登陸的模擬動畫與NASA發布的「好奇號」火星探測任務動畫相似。（圖／翻攝自YouTube／CHINA LIVE 直播中國頻道、NASA Jet Propulsion Laboratory頻道）。

畫面曝光後，許多網友也紛紛留言，「劇本整個照抄這樣不行啊」、「抄得好足，厲害了我的國」、「又偷片？」、「抄抄抄～」但也有網友認為，「我也覺得是相似...但步驟都是一樣的能不相似嗎？難道還要做個遠景視角嗎？關鍵在於，大陸做到這個事並不在於動畫要做得要有多好看。」

綜合陸媒報導，著陸器搭載祝融號降落火星後，軌道器繼續圍繞火星運行，一方面為著陸器和火星車提供中繼信號服務，另一方面繼續進行科學探測活動。

▼兩者模擬動畫。

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