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高中以下停課　鄭文燦籲：師生落實防疫「保護自己也保護他人」

▲桃園市長鄭文燦表示，配合教育部宣布高中以下各級學校19日起停課至28日，秉持「停課不停學」，籲請師生落實防疫，共同守住疫情不擴散。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，配合教育部宣布高中以下各級學校19日起停課至28日，秉持「停課不停學」籲請師生落實防疫。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應新冠肺炎疫情持續延燒，教育部今天宣佈全國公私立高中職以下各級學校自明19日起停課至5月28日，桃園市長鄭文燦表示，根據教育局統計，全市高中職以下各級學校、補習班與課後照顧中心都需停課，除委請教育局做好停課期間每日線上教學整備，與家長無力照顧學生的安置計畫外，也籲請師生落實防疫，共同對抗病毒，以避免疫情擴散。

桃園市教育局指出，桃園市共計有283所高、國中小學，學生總計有26萬8641人、612所幼兒園約7萬7658人、1283家補習班約17萬9634人、234家課後照顧中心約9200人）從19日起至28日停課，停課期間秉持「停課不停學」，教育局已要求各校務必做好停課期間每日線上教學整備及家長無力照顧的學生安置計畫。

鄭文燦說，在「停課不停學」前提下，已指示教育局訂定「高級中等以下學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課、補課、居家學習與成績評量實施原則補充規定」，提供師生利用學習吧與因材網等線上資源，以課堂直播與線上數位學習平台方式讓學生同步居家學習，倘若學生家裡無行動載具或連線上網環境，可由學校教師提供離線課程供學生學習，教育局可針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理，平時與定期評量成績則亦可以多元評量形式或補考等從寬認定。

此外，停課期間，家長如有需照顧學生需求，可依相關規定辦理請防疫照顧假；另教職員工需正常上班，並得採居家辦公或遠距教學方式辦理。

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鄭文燦認為，停課期間，學校仍要關注全校師生的身體及心理狀況，也需檢核師生線上教學與學習情形，以兼顧學校防疫及學習功能。在經濟弱勢學生部分，停課期間早午餐補助改以匯款方式將補助經費匯至學生帳戶內供家長妥善運用。

鄭文燦呼籲，教職員與學生在停課期間仍務必落實配戴口罩、消毒清潔與勤洗手等防疫措施，避免出入人多擁擠場所，保護自己也保護他人，倘若有發燒、呼吸道、不明腹瀉或嗅味覺異常等症狀時應儘速就醫。呼籲大家共同守住疫情，避免擴散，才能早日讓大家生活恢復正常。

▲桃園市確診個案激增，市府衛生局指出將增加3處社區型採檢站，圖為不立桃園醫院採檢站。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市確診個案激增，市府衛生局指出將增加3處社區型採檢站，圖為部立桃園醫院採檢站。（資料照／記者沈繼昌攝）

另外，鑒於桃園市確診案例激增，有市民建議增加篩檢站？市府新聞處說，桃園市除現有11家責任醫院提供篩檢站外，衛生局將於這2天規劃新增3處社區型採檢站，市民朋友若有雙北旅遊史或有症狀而具有採檢需求，可撥打1922，由各區衛生單位安排就近至採檢站採檢。

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