高中以下是否全面停課　鄭文燦：缺課率若達2成就停課

▲桃園市長鄭文燦18日主持防疫會議時表示，基於尊重學校看法，缺課率若達2成，全市就全面停課。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對雙北市已宣布高中以下停課，桃園市長鄭文燦18日主持防疫會議時表示，已徵詢過教育局統計各校缺課率，也徵詢各校校長與幼兒園意見元長等意見與看法，若缺課率到達2成，那市府就進行全市停課，預計今天中午就會有結果，市府會再進行通知。

桃園市議會今天的防疫會議改採閉門會議，謝絕媒體採訪，市府新聞處改採線上直播，媒體若有問題直接透過書面提問，以減少群聚問題。

鄭文燦會後回覆媒體提問，桃園市是否會比照雙北高中以下停課，若停課的話這些孩童如果需要照顧，請問市府有沒有什麼樣的機制？

▲桃園市長鄭文燦18日主持防疫會議時指出，全市缺課課率若達2成就全面停課。（記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，已徵詢過市府教育局統計各學校的缺課率，也徵詢各校校長與各幼兒園園長意見，若有相當比例的校長或園長傾向說要全校停課，市府會尊重學校看法，缺課率若到達2成，就進行全市停課。停課在家學習，若家長雙薪家庭或特殊情況，沒有辦法帶孩子，可以送到學校，由學校安排學習教室，這是比較彈性的作法，這部分以早上做統計後再做決定。

此外，若有相當比例的校長或園長主張停課，市府也尊重第一線校長與園長意見，「因為他們承擔最大的壓力，這個部分就由教育局中午做好統計時再向市府報告做決定，如果有所決定，市府會另行通知，目前教育局還在統計缺課率。」

此外，有媒體提問桃園目前醫療整備狀況與雙北與高雄都有傳出醫院院內感染，桃園醫院是否有類似情形？

鄭文燦強調，目前部立桃園醫院並沒有院內感染事件，負壓隔離病房以及專責病房有將近300個病床，目前也是支援雙北，桃園市11家醫院都設置有採檢站，目前正在設置3個社區型的採檢站，將來如果要涉及有雙北旅遊史，或有症狀都可以打1922，市府衛生局會安排採檢。

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