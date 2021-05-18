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抽菸害死鄰居！癮君子亂丟菸蒂引發火勢　他逃生不及嗆傷亡

▲桃園市黃姓男子去年10月間在八德區住家吸菸，未將菸蒂熄滅棄置垃圾桶卻引火警，導致隔鄰住戶逃生不及慘遭嗆死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市黃姓男子去年10月間在八德區住家吸菸，未將菸蒂熄滅棄置垃圾桶卻引火警，導致隔鄰住戶逃生不及慘遭嗆死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年10月間在八德區住家吸菸，事後未將菸蒂確實熄滅隨意棄置床頭旁垃圾桶，未料菸蒂引火一發不可收拾，火勢延燒整棟房屋還波及隔鄰住處，導致同樓住戶逃生不即遭濃煙嗆傷昏倒，送醫急救後仍宣告不治；黃男在偵訊時坦承犯行，並與死者家屬達成和解取得諒解，檢察官依失火燒燬現供人使用之住宅、過失致死罪嫌將黃男予以緩起訴1年，並向公庫支付3萬元。

檢警調查，71歲黃姓男子是老菸槍，去年10月6日下午4時許在八德區廣福路3樓住家抽菸，抽完後未將菸蒂確實熄滅，隨意棄置在床鋪旁垃圾桶內，引發火苗延燒旁邊的茶几與立燈等物，火勢更進而延燒整棟房屋還波及隔鄰住處，同樓層鄰居李姓男子一度想尋找水源滅火，後因濃煙瀰漫急欲逃，但吸入過多濃煙導致吸入性嗆傷，後經消防人員發現後送醫急救仍因窒息併呼吸衰竭不治死亡。

桃檢根據消防局鑑識報告，確認因黃男吸菸導致引發火警，再導致李男逃生不即被嗆死之事實，黃男在檢方複訊時坦承犯行，警方與消防局則提供醫院驗屍證明、火災調查報告等資料佐證，檢察官確認黃男犯行明確，黃男觸犯失火燒燬現供人使用之住宅、過失致死罪嫌，檢察官審酌黃男事後態度良好，業已去得家屬和解與諒解，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護認為以緩起訴處分為適當，緩起訴為其1年，黃男應於緩起訴處分確定日起6個月內向國庫支付3萬元。

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