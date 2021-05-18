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疫情期技職生實作課暫停　教育局：未來補課強化專業

▲疫情期間技職學生實作課程難落實

▲市議員牛煦庭關心教育議題。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員牛煦庭18日於市政總質詢提出，涵蓋工商城市與技職教育、疫情期間技職學生的實作課程、符應在地產業需求的產學合作模式、技職學生的勞動意識、教育M型化與學習扶助、強化家庭教育中心功能、全面加裝夜間照明設備，延長校園開放時間等相關教育議題，期市府重視。

市長鄭文燦表示，教育力是國家及城市的基本指標，近年來桃園教育預算大幅成長，今年桃園教育預算約446億元，佔總預算約3.2成，除了提升學校硬體設備外，軟體也有其重要性，因此市府期待提高教學品質及學習效果，讓每位學生能發揮潛力、人格特質及專長。

牛煦庭談到工商城市與技職教育，詢問疫情期間技職學生實作課程無法落實的問題，建議運用行政權力調課，當前優先透過遠距方式學習學術課程，復學後集中於實作課程。鄭市長表示，桃園是全國最大的產業聚落，工商城市與技職教育關係密切，桃園技職教育也佔桃園高中職比例約6成，學生升學至私立大學的比例也相當高。

教育局長林明裕表示，停課不停學著重於學術科目，技職科目著重在實作方面，因此必須透過補課方式加強，而牛議員談及的遠距學習學術課程，復學後學習實作課程的建議，當前正進行相關規劃。

牛議員進一步談到務實致用的技職教育，教育部推動優化技職校院實作環境計畫、促進產學連結合作育才平台等，以打造區域技職人才與技術基地，並詢問桃園產學合作的實踐方式，期待除了學校自主推動產學合作外，地方政府也能推動相關政策引導技職教育的產學合作。

鄭市長表示，大學端產學合作多元，部分企業透過提供獎學金的方式徵才；高中端的合作計畫多屬於實習型課程，包括航太、軌道等課程。而市府對於扎根技職教育著力在國中端的技職教育中心，至於推動高中以上的產學合作或職場學習有高度價值，市府會考慮擴大。

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