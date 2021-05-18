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快訊／單日激增106例！侯友宜曝：中央不同意增設方艙醫院

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增245例確診案例，分別為240例本土，新北市則是單日激增106例。對於醫療資源不足問題，新北市衛生局表坦言，中央不同意增設方艙醫院。

侯友宜說，就現有醫療能量盤點，目前已經清空183集中檢疫所，接下來若疫情持續升溫，需求量提升，將根據去年兵推演練，就會徵詢隔離收治中心收治輕症患者。

侯友宜也指出「醫療處置三步驟」，包括醫療能量清空病床、集中檢疫所、隔離收治中心。他也坦言，目前中央不同意增設方艙醫院。衛生局長陳潤秋指出，目前中央不同意，輕症無症狀者仍以送至集中檢疫所為主。

侯友宜昨日下午強調，醫療量能不斷地在做調整，目前先規劃將輕症及無症狀從病床清出，並徵用一棟集中檢疫所、183個房間來做調整，若人數上比較急迫的話，也會先跟中央做協調把病患送過去，調整的速度會越來越快，集中檢疫所是第一道防線。

侯友宜指出，方艙醫院的準備是為了應付所需的醫療量能高速上升，目前已經在找地點，也已評估很多地點，工程單位與民間協助的單位已經密切接觸中；只要這幾天的醫療量能不夠、撐不下去，且中央同意下，「該啟動就啟動」，但此涉及經費、醫療人員的問題，並不是新北市衛生局可以吃得下，這需要全國的醫療團隊互相調派支援，新北市的醫療已經完全緊繃。

新北市衛生局長陳潤秋補充，這2天病例數暴增，確診病患主要是輕症或無症狀，已送68名至集中檢疫所，63名年紀大、發燒或有慢性病史的病患則送專責病房。

陳潤秋說，很多確診民眾都輕症、無症狀，如果確診後在家等候通知，中央已提出相關指引，包括要怎麼和家人隔開、通知可能接觸者等，請民眾依照指引做好第一步的保護。

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

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