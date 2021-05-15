　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新疆人口倍增　陸副外長謝鋒：世界上哪有這樣的種族滅絕？

▲▼大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝自外交部網站）

▲大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝自外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

美國等國家頻頻藉新疆人權議題圍堵中國！大陸外交部網站15日公布，外交部副部長謝鋒14日在陪同拉美和加勒比駐華使節團訪問新疆時受訪表示，新疆維吾爾族人口翻番（倍增），壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，「世界上哪有這樣的種族滅絕? 」

他表示，種族滅絕在國際法中有明確定義，希特勒二戰時屠殺數百萬猶太人才是種族滅絕，「大陸政府做的是反暴恐、反分裂、去極端化。過去40年，新疆維吾爾族人口從555萬增加到1,280萬，人均預期壽命從60年前的30歲提高到72歲，人口翻番，壽命翻番，生活越來越富裕，社會越來越安定進步，世界上哪有這樣的種族滅絕？」

謝鋒說，事實不容歪曲，公道自在人心。近期，國際社會越來越多有良知的專家學者紛紛發聲撰文，揭露那些漏洞百出、根本站不住腳的謊話謠言；美西方在譴責中國時，卻對美墨邊境發生的悲劇置若罔聞，對中國的指控是一種極大的虛偽。

謝鋒強調，外交部這次組織拉美和加勒比駐華使節訪問新疆，就是要創造機會讓使節們零距離接觸新疆各族人民，實地感受新疆的穩定發展進步，共有19個國家的23位使節和高級外交官參訪。

ET快訊
萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人
快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離
負壓病房剩5成↓還不禁外籍人士來台　陳時中曝1點考量
5天炸245本土！7縣市分布曝「首出現台中確診」　網驚：萬華
快訊／離島全發布「禁台令」！澎、金、馬公務員禁止來台出差
快訊／萬華擺攤賣茶婦「姊姊也染疫」！送醫畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫情不中斷！　湖南長沙視訊舉行「台灣青年招聘會」

新疆人口倍增　陸副外長謝鋒：世界上哪有這樣的種族滅絕？

台灣疫情衝微博熱搜！陸網酸「抗疫靠運氣」　PTT歎：這次嘴不回去

10死367傷！龍捲風「橫掃武漢、蘇州」影片曝：2噸貨車被吹跑

北京父女3人中招！　源頭來自安徽...340人火速隔離檢疫

陸已接種約3.67億劑次疫苗！安徽爆本土疫情　大批民眾排隊接種

陸溫哥華總領館遭潑灑、塗鴉　囂張男子「攔車吐口水」全都錄

不止武漢！蘇州也遭「龍捲風席捲」釀1死21傷　3mins末日畫面曝

大陸「天問一號」探測器成功登陸火星！　火星車探秘烏托邦平原

武漢遭「9級龍捲風」席捲！　6死、218傷

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

疫情不中斷！　湖南長沙視訊舉行「台灣青年招聘會」

新疆人口倍增　陸副外長謝鋒：世界上哪有這樣的種族滅絕？

台灣疫情衝微博熱搜！陸網酸「抗疫靠運氣」　PTT歎：這次嘴不回去

10死367傷！龍捲風「橫掃武漢、蘇州」影片曝：2噸貨車被吹跑

北京父女3人中招！　源頭來自安徽...340人火速隔離檢疫

陸已接種約3.67億劑次疫苗！安徽爆本土疫情　大批民眾排隊接種

陸溫哥華總領館遭潑灑、塗鴉　囂張男子「攔車吐口水」全都錄

不止武漢！蘇州也遭「龍捲風席捲」釀1死21傷　3mins末日畫面曝

大陸「天問一號」探測器成功登陸火星！　火星車探秘烏托邦平原

武漢遭「9級龍捲風」席捲！　6死、218傷

改到台南還是打不成　TOTO盃確定延賽

遲早對決紅襪隊友飛利士　林哲瑄：他變肥了讓他跑一跑

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

余謙1.1局丟4分降二軍　中信、樂天各下放3人

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

科技廠防疫動起來　各大公司防疫新規一次看

嘉義東石先天宮旁堤岸驚見男浮屍！　檢警調查落水死因

麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

大陸熱門新聞

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

裸聊正妹徹底脫光！　上演真實版《畫皮》

「武漢龍捲風」影片曝光　9級狂風橫掃！6死218傷

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

武漢突發「9級龍捲風」！　6死、218傷

　

台灣疫情衝微博熱搜！陸網酸「抗疫靠運氣」

中共建黨百年　北京紅色旅遊火爆

不止武漢！蘇州也遭「龍捲風席捲」釀1死21傷

大陸天問一號探測器成功登陸火星！　火星車探秘烏托邦平原

10死367傷！龍捲風橫掃武漢、蘇州影片曝

大陸已累計接種約3.67億劑次疫苗

京城父女3人確診！　周邊340人火速隔離檢疫

遊戲網紅住飯店快煮壺內尿尿：給下一位客人

更多熱門

相關新聞

南投許姓密醫醫死人　判刑4年定讞

南投許姓密醫醫死人　判刑4年定讞

僅國中學歷的男子許日賜，從2005年底以調理體質為名，在彰化地區為人看病，2015年遭逮，並遭法辦。但法院訴訟期間，他搬到南投地區從起爐灶，以自製的中藥「濃縮藥汁」，從癌症、中風，甚至更年期、青春痘，都能治療。一名罹患大腸癌的男子，只喝了他的藥汁1個月就喪命。最高法院審理後，將他判刑4年定讞。

中國雙循環面臨巨大挑戰

中國雙循環面臨巨大挑戰

傅崐萁案高院裁准　即送花檢執行

傅崐萁案高院裁准　即送花檢執行

邱毅辱李戡「不肖子」一審無罪　二審判罰8千

邱毅辱李戡「不肖子」一審無罪　二審判罰8千

殺父親放水流　逆子無期徒刑定讞

殺父親放水流　逆子無期徒刑定讞

關鍵字：

新疆人權謝鋒

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面