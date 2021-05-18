人妻外遇爭離婚大鬧丈夫早餐店　見心臟病發還罵「不要假裝」

▲嘉義女子與丈夫爭吵，導致丈夫心臟病發。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義魯姓女子外遇，向丈夫爭取離婚，2018年間她又為了爭離婚，竟在自家開設的早餐店對65歲丈夫又打又咬。丈夫心臟病痛想要開門就醫，魯女還搶走遙控器，阻擋丈夫就醫，最後丈夫心因性休克坐倒在地並昏迷。魯女不理會，直到救護人員到場，魯女還大罵「不要假裝」，丈夫最後不治。更一審將魯女判刑2年，案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，大陸籍配偶魯女與嘉義市章姓男子結婚多年，育有2女。但魯女因與黃姓男子外遇，急切想要與章男離婚，2人因此多次爆發口角。案發於2018年4月4日8時30分，魯女回到自家開設的早餐店，要找章男一同前往辦理離婚事宜，但因章男不願配合辦理離婚，兩人再次爭吵，魯女為免早餐店顧客看見而影響生意，即將店門口之鐵捲門放下，但卻在鐵門後對章男又咬又打。

章男因年事已高，長年患有糖尿病，行動遲緩，身體虛弱，因此衝突身體已感不適，打算使用口袋內之鑰匙及遙控器打開鐵捲門離開。但魯女不肯，搶走鑰匙與鐵捲門遙控器，最後章男因心因性休克坐倒在地。魯女不理會，逕自到廚房切菜。這時其他人報警，警方獲報後到場，發現章男氣息微弱，趕緊報請119派救護車前來；魯女還對警員大罵「叫他不要在那邊假裝」。最後丈夫在昏迷40分鐘後才被送醫，上午10時許就宣告不治。檢方依照「家暴遺棄致人於死罪」，對魯女提起公訴。

一二審法院均認定魯女有罪，分別判刑。案經撤銷發回，台南高分院更一審審理時，魯女否認犯案，辯稱當時情緒激動，以為被害人是裝的，沒有意識到被害人有狀況發生，若伊知道被害人心臟病發，不會不救，伊沒有遺棄之意思。

而更一審法院調查後，認為魯女確實成立本罪，再考量魯女「為被害人之配偶，2人本應相互扶助、保護，縱婚姻無法維持，亦應理性溝通處理，而被害人年紀已60餘歲，身體狀況不好，又為被告所知悉，乃竟為辦理離婚遭被害人拒絕，即以吵鬧、拉扯等方式欲逼被害人就範，並於被害人倒地急需就醫之情狀下，逕至廚房洗菜，棄之不理，不為其生存所必要之扶助、保護，使被害人有無法維持生存之風險，對被害人毫無夫妻情份，應予非難」，因此判刑2年。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。