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喝半瓶高粱酒還上高速公路追撞印度工程師　下肢癱瘓1年後猝死

▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲男子追撞前車的印度駕駛。此為示意圖。（圖／pixabay）
 

記者吳銘峯／台北報導

桃園市擔任房屋仲介的李姓男子，2019年3月間在飲用了半瓶高粱酒後，竟開車上高速公路，不慎追撞前方車輛，造成前車駕駛、印度籍工程師下肢癱瘓的重傷。被害人身心嚴重受創，四處求診，最後在癱瘓1年後，心肌梗塞猝死，留下悲傷的妻子、兒子。最高法院審理後，將李男依照「酒駕致重傷罪」，判刑5年定讞。

判決指出，李男曾於2011年、2016年間酒駕，遭法院判刑定讞，但他仍不知悔改。案發於2019年3月間，他在桃園市中壢區領航南路某處喝了半瓶高粱酒後，還是開車上路。晚間20時43分許，他行經國道一號五股楊梅高架道路北向40公里處（位在新北市林口區）時，竟未減速，高速衝撞前方車輛的車尾。

前車由印度籍工程師所駕駛，車上載著妻子、兒子一家人，車子被高速衝撞後，工程師受有頭部外傷併左側硬腦膜下出血、多處肋骨骨折併血胸、第五胸椎骨折、胸椎脊髓損傷之傷害，被送醫診治後，工程師仍因胸椎脊髓損傷而致其受有下肢肢體癱瘓之重傷害。工程師提告，案件訴訟過程中，因身心受到重大創傷，在車禍發生後1年多，就因心肌梗塞猝死。檢方依照「酒駕致重傷罪」對李男提起公訴。

李男因符合自首減刑要件，雖然雙方無法達成和解，但仍獲得法院減刑，一審法院將他判刑5年。案件上訴二審，高等法院審理時，仍無法達成和解。其中印度工程師的兒子出庭作證表示，「我父親從車禍到死亡，前後一年多期間，他癱瘓而且不停就醫，他身心遭受非常痛苦，父親本來是身體很好，每天都是開心的，因為這件車禍而如此痛苦離開世界，受傷後，他每天都跟我們說他身體不好，每天晚上都會哭……」二審因此認為原審判決已考量各樣量刑事由，刑度適中，故駁回上訴，維持5年刑度。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。

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