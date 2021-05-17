洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

▲手機是現代人不可或缺的物品，當手機門號遭有心人士盜用，第一時間你該如何自保？（圖／CFP）

日前曾有新聞提及，有人買了某些品牌的手機，殊不知這些手機在出廠時已經被植入惡意程式，導致手機在裝了門號sim卡後，會自動收發遊戲公司的會員認證簡訊，繼而被詐騙集團供作犯罪使用，並將詐騙所得遊戲點數移轉到這些不實的帳號下。經警方調取這些門號的申請登入資料，並通知其到場後，往往都一頭霧水，不知道自己的門號已被不法利用，當作人頭。

一般民眾很少有上法院或到地檢署應訊的經驗，對於如何為自己有效辯護，也往往欠缺相關的背景知識以為應對，通常也沒有委任律師為自己辯護的習慣，因此在以詐欺案件被告或犯罪嫌疑人的身分前往警局或地檢署應訊時，容易緊張或不知所措，也不清楚如何為自己有效答辯，結果通常會變成各說各話、反覆應訊、證據準備不齊，導致偵查時程拉長。

實則，在此類手機門號遭不法使用的例子裡，於收到傳票或通知書時，可以先依通知書或傳票上的電話詢問基本案情，以利應訊時能事先準備相關的證據資料為自己辯護。例如，可以先了解門號是否遭他人冒名申辦，在此情形下，可以先去各電信門市申請調閱當初申辦門號的原始資料，檢視該門號是否確為他人所盜辦，甚至可以確認自己名下有哪些門號，以了解有無其他門號遭盜辦的情形，將來應訊時，就可以提出這些資料供司法警察或檢察官調查。

其次，如門號是自己所申辦，接下來要思考的是，門號有無出借或交予他人使用？如有，對方的身分如何確認及聯繫？這些事後的工作雖然不能保證能找出真正實施詐騙行為的人，但是對於事實的釐清仍有幫助。如果門號一直都是由自己保管並使用，但仍然發生遭不法使用時，建議可以向電信業者申請自己在案發期間的通話、上網及收發簡訊的紀錄，證明自己並沒有申請成為遊戲公司的會員，也沒有提供門號作為驗證會員身分使用。

通常依照上述步驟多可釐清大部分的事實經過，但若仍有疑問，例如是在無意間誤點惡意連結或連上釣魚網站而感染病毒程式時，也可以將使用的行動電話交予鑑識單位進行數位鑑識，判明是遭植入入木馬或惡意程式。

以上總總是針對常見個人行動電話門號遭不法使用時，民眾在應訊前可以先做好準備的工作，越能事先蒐集並準備好相關證據，越能及早釐清案情，減少不必要的恐慌，讓案件能早日水落石出，還給當事人清白。

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●洪敏超，台北地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。