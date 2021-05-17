彰化4夜店1KTV偷開張...女調酒師口罩拉到下巴！恐罰最高30萬

▲彰化縣警方聯合稽查停業娛樂場所宮廟，發現仍有違規營業情況，圖為酒吧內多人未戴口罩。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

國內疫情升溫，中央疫情指揮中心公布全國休閒娛樂場所全面關閉、宮廟進香夜市活動停止。彰化縣警察局配合縣政府各單位聯合稽查，至16日已累積稽查556家娛樂場所、50處夜市、956間宮廟。警方表示，其中有4家夜店、1家KTV停業後悄悄閉門營業，蒐證驅散消費者並函請縣府裁罰，最高可罰30萬元。

彰化疫情嚴峻，縣政府宣布警戒標準提升至準三級，並配合中央流行疫情指揮中心公布全國休閒娛樂場所全面關閉，發布宮廟與夜市進香活動停止命令，實施聯合稽查，敦促各場所業者關閉及停止群聚活動進行。

▲▼彰化縣警方聯合稽查停業娛樂場所宮廟、KTV等場所。（圖／民眾提供）

彰化縣警局表示，至5月16日止，配合彰化縣政府各權責單位累計稽查556家娛樂場所、50家夜市及956間宮廟，勸導與敦促停業或關閉。惟稽查過程中發現部分業者無視疫情嚴峻，計有4家夜店、1家KTV，於停業後復悄悄閉門營業，使民眾群聚消費，視全民防疫於無物。其中某間酒吧，現場吧檯2名女調酒師，1人口罩竟然拉到下巴。坐吧台的客人3男1女，全部都沒戴口罩。

警方表示，當下立刻進行蒐證及並驅散群聚消費者，同時函請彰化縣政府經濟暨綠能發展處實施裁罰。依據《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定，拒絕、規避或妨礙防疫措施，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

彰化縣長王惠美表示，各娛樂場所負責人應共體時艱，自律配合防疫工作，避免成為防疫破口，勿心存僥倖。彰化縣警察局局長許錫榮表示，警方將持續稽查各娛樂場所確實關閉，如發現業者陽奉陰違復業，意圖使疫情擴大，警方蒐證後即函請縣政府各權責機關依法裁罰，絕不寬貸。

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