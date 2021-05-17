快訊／陸軍百名化學兵萬華消毒畫面曝光　三總50醫護協助民眾快篩

▲化學兵搭乘悍馬車，使用輕型消毒器進行消毒。（圖／國防部提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，陸軍33化學兵群17日持續派遣化學兵部隊，前往台北市萬華區執行消毒作業。同時，三軍總醫院也在快篩站投入醫勤人員，協助民眾快篩，期能阻止疫情擴散。

陸軍33化學兵群17日上午派遣督導組及作業兵力近百員，出動重型消毒車、氣霧式消毒器、背負式消毒器、輕型消毒器等機具，針對萬華區環境、快篩站進行消毒，減少病毒傳播風險。

此外，三軍總醫院也派出醫師、護理師、檢驗師、行政人員約50員，駐點在快篩站，協助民眾篩檢。

三軍總醫院副院長何景良表示，民眾經快速篩檢後，20分鐘可得知結果，若呈現陽性反應，將在現地直接進行核酸檢測，若進一步判定為確診，將由衛福部相關單位介入，進行隔離等防疫措施。

因現場排隊民眾眾多，何景良強調，目前快篩站每日會核發隔一日的號碼牌，讓民眾不用當天浪費時間現場等待，同時避免群聚造成感染。

何景良指出，三總團隊將持續配合政府政策，儘速協助篩檢，滿足民眾需求，為國人打造一張嚴密的安全防護網，確保國人健康。

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