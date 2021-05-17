警押解人犯...路口撞上母子釀1死！　與家屬和解獲緩刑

▲北市南港警押送嫌犯士林地檢署，沒想到離目的地僅不到1分鐘路口，撞上一對母子，導致母親身受重傷急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港警分局偵查隊陳姓員警去年1月解送人犯，卻在離目的地僅剩不到1分鐘車程的德行東路與士東路200巷口，不慎撞上一對過馬路母子。母親因顱內出血搶救仍不治，年僅7歲幼童僅左側骨盆擦傷。陳姓員警被過失致死罪起訴，審理期間他與呂女丈夫達成和解且願給予緩刑，士林地院審酌他自首且態度良好，判6月、緩刑2年。

去年1月19日中午12時許，陳姓員警駕駛警車，搭載黃姓同事解送人犯前往士林地檢署時，行經士林區德行東路及士東路200巷欲左轉，理應注意無論有無交通指揮人員指揮或是號誌指示，都應暫停讓行人先行通過，但陳警卻貿然左轉煞車不及，撞上正在過馬路的呂姓母親牽年僅7歲兒子，呂女經4天搶救仍回天乏術。

據悉，陳警前年輔警專畢業，分發到北市南港警分局偵查隊服務，在押解人犯上遇到此事，非常自責難過也有意願賠償與家屬和解。警方也表示，事發後他仍持續關心呂女家屬，除了自責以外，也前往公祭捻香致歉意。

合議庭審酌警詢、偵查及法院準備程序坦承不諱，且積極與家屬協調和解；呂女家屬也經國家賠償取得賠償並願給予陳警緩刑機會，惡性非重，士林地院依過失致死量處6月徒刑、緩刑2年。全案可上訴

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