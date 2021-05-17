狂打108通電話沒人救！母子染疫死在家中　鄰居聞腐爛屍惡臭報案

▲印度疫情肆虐，死亡數不斷上升。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度第二波疫情持續肆虐造成多起家庭悲劇，卡納塔克邦(Karnataka)邦加羅爾市(Bengaluru)傳出一對母子接連在家染疫身亡，然而卻沒有被任何人發現，直到屍體發出惡臭才有鄰居報案，警方進門發現，遺體早已腐爛分解，而與他們同住的女兒雖然沒死，也因為沒有東西吃奄奄一息。

當地警方12日接到報案，有民眾表示附近鄰居家傳出惡臭，警方在屋內窗戶旁找到45歲男性哈里斯(Harish)屍體，後來又在房內發現65歲女子阿里亞巴(Aryamba)的腐爛屍體，而屋內唯一活下的女性是47歲的斯里拉克希米(Srilakshmi)，她是2名死者的女兒與姊姊。

警方表示，婦人阿里亞巴上月22日確診後，一直被安置在家中隔離，女兒斯里拉克希米因為有精神障礙問題，使得她沒發現母親與弟弟已經身亡，她以為2人一直在睡覺，驗屍後確認哈里斯也染疫並於2天前身亡。

斯里拉克希米表示，「幾天前媽媽突然倒下來，弟弟想要打電話求救，可是他也突然倒下，我肚子很餓，因為媽媽沒有辦法煮飯給我吃」，警方根據電話通聯記錄證實她的說法，哈里斯生前曾打108通電話求救但都無人接聽，案件正在調查中。

▼印度疫情爆發，讓醫護資源不堪負荷。（圖／達志影像／美聯社）