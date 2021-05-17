幫派零容忍！屏東縣今年第二波掃黑　掃蕩111處所逮29人

記者陳崑福／屏東報導

▲屏東縣警局進行今年第2波掃蕩黑道幫派專案行動，成效卓著 。（圖／記者陳崑福翻，以下同）

屏東縣轄內最近陸續發生黑道暴力討債、鬥毆及販毒案件，縣警局為穩定社會秩序治安，展現政府掃黑決心，動員全縣警力進行今年第2波掃蕩黑道幫派專案行動，臨檢111處黑幫、窯口和圍事、經營場所，逮獲包括2名重要逃犯在內的29人，分別依法送辦。縣警局重申貫徹「幫派零容忍」策略，絕不允許黑幫趁疫在屏東作亂，落實縣長「安居樂業」要求。

▲▼逮獲嫌犯、查扣證物。

這次專案行動，除臨檢轄內111處黑幫、窯口和圍事、經營場所外，也查獲治平對象2名、共犯20名，查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例2件2人、查扣非法槍枝3枝；查獲販毒藥頭3名、查扣毒品咖啡包166包，緝獲警政署「緝逃專案」2名重要案犯；檢肅到案嫌犯中，3名經法院裁定羈押、2名發監執行。

▲查扣毒咖啡包等物。

其中，屏東市某洗車場於4月初發生押人案，經查係以宋姓為首暴力集團為催討債務，夥同2名共犯駕車將被害人押走，並以木棍毆打成傷，經屏東警分局報請檢察官指揮偵辦並向法院聲准搜索票，查緝宋姓等3名嫌犯到案，3嫌均遭法院裁押，並起獲3把非制式手槍、子彈及毒品等物。

而以潘姓男子為首暴力集團，他於4月間糾眾強押被害人毆打後棄置於偏僻道路，經恆春警分局於案發當日拘獲潘姓主嫌及2名共犯到案，並持續蒐報不法事證，於5月11日發動第二波掃蕩，將主嫌及4名共犯拘提到案，澈底瓦解該犯罪暴力集團。

枋寮警分局於5月12日查獲以程姓為首暴力集團，警方查出，程嫌經常與人發生糾紛或口角衝突，即糾眾以暴力毆打被害人，在枋寮犯下4起暴力犯行，經聲准拘票，拘提程姓主嫌及13名共犯到案。

內埔警分局經組專案小組網路巡邏時發現徐姓嫌犯於網路販售毒品，報請檢察官指揮偵辦，5月13日見時機成熟後收網查緝藥頭2人到案，查扣毒品咖啡包100包等物。



縣警局長李文章表示，治安工作沒有假期，為有效遏制幫派分子囂張氣焰，貫徹「幫派零容忍」策略，將持續執行掃黑工作，凡敢在屏東施暴者，屏東警方絕對「一波一波掃、一個一個抓」嚴查到底，絕不允許黑幫趁疫在屏東作亂，落實縣長「安居樂業」要求。

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