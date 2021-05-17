彰化縣議會定期會停會2周　議長謝典林：嚴峻疫情還沒過去

▲彰化縣議會因應疫情嚴峻，宣布停會2周。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／彰化報導

彰化疫情嚴峻，彰化縣議會謝典林17日邀縣府及議會團代表召開政黨協商會議後，決定即日起定期會停會2周。後續議程將視疫情情況順延召開；期間縣府若有任何防疫預算，議會將全力支持。謝典林說，「嚴峻疫情還沒過去，關鍵時間點需要每個人努力配合，提高警覺無須恐慌。」

彰化縣議會議長謝典林有鑑於新冠肺炎疫情增溫，今天邀請縣政府及議會各黨籍議員代表召開政黨協商會議。謝典林為讓縣長王惠美及縣府所有同仁全力投入防疫工作，經徵得與會人員同意，決定即日起暫停進行中的第5次定期會2週。後續議程將視疫情狀況順延召開，停會期間縣府若有任何防疫預算等需要，議會將全力支持。

議長謝典林表示，這個週末改變了我們習慣的生活方式，也提醒我們嚴峻的疫情還沒過去。彰化新增15名確診病例，已經進入準三級警戒狀態，在這個抗疫重要的時間點，需要每一個人的努力及配合。懇請大家提高警覺但無須恐慌，配合各項防疫政策，戴口罩，勤洗手，可以的話，也盡量保持運動習慣以增強抵抗力。

他表示，生活在台灣這塊土地上，我們曾經一起面臨過種天災，也一起攜手團結撐了過來，相信這次我們一定也能夠安然度過危機，在全民的共同努力下，讓世界看到，台灣兩週就能讓疫情警戒歸零。

今日出席協商會議有國民黨黨團書記長劉淑芳議員、無黨團結聯盟黨團會長吳淑娟議員、民進黨黨團總召許書維議員、時代力量吳韋達議員，彰化縣政府則由副縣長林田富及民政處處長賴致富代表參加。

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