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萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人

▲▼彰化縣衛生局長葉彥伯說明確診6例的足跡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化確診6例屬家族群聚感染，因母親節聚餐擴大。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

彰化疫情升溫，14日傳出葡萄盤商母女確診，15日該家族增加到6人確診，也就是盤商夫妻、2名兒子與一名女兒及大媳婦。彰縣衛生局長葉彥伯表示，盤商夫妻6日到北市萬華送貨，9日家族舉行母親節聚餐，才引發家族群聚感染。目前相關家族人員都已採檢完畢，並掌握送貨名單，初估接觸超過100人、20個場域，若有不特定接觸將公布足跡。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天下午表示，這對夫妻從事葡萄盤商，6日開車到萬華送貨，顧客都是透過LINE下單。夫妻送完貨後就在車上過夜，隔天再回到彰化住處，9日家族在外縣市吃母親節大餐，出席者包括2兒1女、女婿、大媳婦、小兒子女友，以及女兒的3個小孩。

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▲▼彰化縣衛生局長葉彥伯說明確診6例的足跡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明確診6例的事件始末。（圖／記者李忠憲翻攝）

他表示，最先確診的母女因為在母親節當天就覺得身體不適，本以為天氣太熱，就一起去鄰近鄉鎮由一位女業者刮痧，10日到診所看醫生。盤商丈夫得知萬華傳出疫情，認為老婆與女兒應該去醫院採檢，母女主動採檢並在13日確診，盤商丈夫與大兒子14日確診。

葉彥伯說，葡萄盤商家族因母親節聚餐引發家族群聚，並擴至小兒子的女友家族、女婿家族等3個家族。衛生局立刻進行採驗，由於小兒子在台中居住，因此列入台中市。彰化今天新增是6例，也就是盤商家族5人，加上刮痧1人。

他也指出，這是典型大家族的群聚，家族全都採檢完成，額外接觸，超過100人，20個以上的場域，目前正進行匡列人員採檢跟清查。只要是不特定接觸，就會公布足跡讓大家知道。由於這次變異病毒株傳染力很強，用疫調包抄速度要很快。

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