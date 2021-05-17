別再去了！全國各森林育樂場域「18日起暫停開放至28日」

▲宜蘭太平山見晴懷古步道。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情不停爆，除雙北市提升為三級防疫，多數地方政府也已提升至準三級警戒，林務局今（17 日）宣布自5月18日起至5月28日止，暫停開放轄下所有森林育樂場域，包括國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，請民眾配合，共體時艱。

林務局表示，雖然森林環境相對空曠安全，且疫情期間各場域已提升防疫規格，執行人流管制、場域消毒與實聯制等防疫措施，但為減少人員跨縣市移動，且部分森林育樂場域周邊部落社區亦擔心外來遊客出入恐增加社區感染風險，決定自5月18日起暫停開放全國各轄管森林育樂場域，各場域開放至5月17日營業時間為止，5月18日起只出不進，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由林務局各管理處或業者協助辦理退費或延期。

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▲內洞森林遊樂區裡的瀑布。（圖／林務局提供）



林務局所有暫停開放之場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋。

此外，林務局提到，考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網與林務局局網查詢。