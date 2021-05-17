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彰化已18人確診！4區域「36處完整活動史」曝　消毒車滿街跑

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」,疫情,消毒。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化縣目前各處積極加強消毒作業。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、莊智勝／彰化報導

全台疫情大爆發，彰化縣16日本土確診人數新增至15人，縣長王惠美與副縣長林田富17日召開防疫記者會，王惠美表示，提醒大家疫情嚴竣，請大家共體時艱，務必做好相關防範，有關彰泰國中學生曾在彰師附工參加會考，已在昨天考完試後，全部完成消毒，還給彰師附工師生乾淨的空間，請大家安心。同時縣府也公布36處「確診個案公共場所完整活動史」，提醒民眾有出入相關場所應自主健康管理14天。

衛生局長葉彥伯指出，昨晚宣布全國麗園飯店1300人快速篩檢動員令，呼籲這1300名民眾，首先要做自主健康管理，若出現症狀後再採檢，因為昨天是第1天，也要向成排隊等候的民眾致歉，但是也要很謝謝大家有這麼高的警覺性，希望能一起共渡疫情守護我們的家園。

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▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」,疫情,消毒。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」,疫情,消毒。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化縣府今召開防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

葉彥伯表示，彰泰國中確診學生的同班同學，已經做居家隔離跟採檢，採檢結果，到目前為止增加1位確診。今天開始停課後的14天內，請學校的所有的師生做「自主健康管理」，一旦有症狀，就要到醫院去就診採檢。其中昨天確診的這位學生有參加第一天會考，會考考場接觸者的有兩位監考老師及42位學生，從今天開始一樣列為居家隔離的對象，希望在今日中午前聯絡到家長來安排採檢，儘速掌握疫情。

葉彥伯說，截至目前為止，在這一波的疫情裡面，接觸者師生總共121位，教職員工有24位，學生有97位，這97位學生，一半是以上都是彰泰國中，其餘就是其他學校，其家庭中他的親人是確診個案。那這些接觸者的教職員工及學生，都有通知學校，讓接觸者回家居家隔離，然後接觸者班級就是做自我健康管理，也是要做好平常的這些防疫措施。

▼縣府公布確診個案36處公共場所完整活動史。

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化防疫記者會，公布36處「確診個案公共場所完整活動史」。（圖／記者李忠憲翻攝）

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