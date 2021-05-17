疫情大爆發　台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

▲台南市議會國民黨團，籲請黃偉哲市長以身作則不再趴趴走，應坐鎮指揮中心滾動式發布行政命令，並針對高風險族群全面進行篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



防疫視同作戰，台南市議會緊急舉行政黨協商，決定將大會延到5月28日，市議會國民黨團關心全民健康，籲請黃偉哲市長以身作則不再趴趴走，應坐鎮指揮中心滾動式發布行政命令，並針對高風險族群全面進行篩檢。

國民黨台南市黨團指出，由於台南市防疫介於2級和3級警戒間，針對緊鄰民宅的停車場有咳嗽不戴口罩民眾，仍無法可罰等防疫漏洞，請市府儘速進行滾動式檢討，因為防疫絕不容一絲破口。

台南市議會國民黨團書記長李中岑，副書記長林美燕、李鎮國，發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福，以及無黨聯盟發言人周奕齊，17日齊聚研討抗疫之道，國內新冠肺炎疫情一直暴增，服務處接選民電話也接的手軟，很多選民反映在公祭場合看到黃偉哲市長，為了黃偉哲市長和大家健康，請黃市長不要再跑公祭。

國民黨團表示，黃偉哲市長親民作風一直獲得市民肯定，很多市民一早在公祭場合看到黃偉哲市長，也都「足感心」，但在此非常時期，藍軍請黃偉哲市長為民保重，不要再趴趴走。市民很擔心疫情會因為交通的便捷往南散播，黃偉哲市長應坐鎮指揮中心，隨時因應疫情變化對畢業典禮、考試、活動中心開放的 一致性等發布行政命令以為因應。

國民黨團也指出，台灣疫情會爆發就是存在太多破口，鄉親跟服務處反映，台南市廣設停車場，有些緊鄰住家，這些不知從何而來的駕駛人，不戴口罩、抽菸、咳嗽，緊鄰的鄉親恐懼至極，卻無法可罰，建議台南市府趕緊找出破口，儘速防堵，另外畢業典禮、考試、活動中心開放的一致性等也一併檢討。

由於疫情發展快速，國民黨團請台南市政府，立刻針對跟民眾密切接觸的高風險人士進行普篩，國民黨團願意率先接受檢驗，以安支持者的心，也期望市府藉這普篩找出潛在危險，讓台南真的成為一個幸福宜居的城市。

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