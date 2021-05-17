　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情大爆發　台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

▲台南市議會國民黨團，籲請黃偉哲市長以身作則不再趴趴走，應坐鎮指揮中心滾動式發布行政命令，並針對高風險族群全面進行篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團，籲請黃偉哲市長以身作則不再趴趴走，應坐鎮指揮中心滾動式發布行政命令，並針對高風險族群全面進行篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

防疫視同作戰，台南市議會緊急舉行政黨協商，決定將大會延到5月28日，市議會國民黨團關心全民健康，籲請黃偉哲市長以身作則不再趴趴走，應坐鎮指揮中心滾動式發布行政命令，並針對高風險族群全面進行篩檢。

國民黨台南市黨團指出，由於台南市防疫介於2級和3級警戒間，針對緊鄰民宅的停車場有咳嗽不戴口罩民眾，仍無法可罰等防疫漏洞，請市府儘速進行滾動式檢討，因為防疫絕不容一絲破口。

台南市議會國民黨團書記長李中岑，副書記長林美燕、李鎮國，發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福，以及無黨聯盟發言人周奕齊，17日齊聚研討抗疫之道，國內新冠肺炎疫情一直暴增，服務處接選民電話也接的手軟，很多選民反映在公祭場合看到黃偉哲市長，為了黃偉哲市長和大家健康，請黃市長不要再跑公祭。

國民黨團表示，黃偉哲市長親民作風一直獲得市民肯定，很多市民一早在公祭場合看到黃偉哲市長，也都「足感心」，但在此非常時期，藍軍請黃偉哲市長為民保重，不要再趴趴走。市民很擔心疫情會因為交通的便捷往南散播，黃偉哲市長應坐鎮指揮中心，隨時因應疫情變化對畢業典禮、考試、活動中心開放的 一致性等發布行政命令以為因應。

國民黨團也指出，台灣疫情會爆發就是存在太多破口，鄉親跟服務處反映，台南市廣設停車場，有些緊鄰住家，這些不知從何而來的駕駛人，不戴口罩、抽菸、咳嗽，緊鄰的鄉親恐懼至極，卻無法可罰，建議台南市府趕緊找出破口，儘速防堵，另外畢業典禮、考試、活動中心開放的一致性等也一併檢討。

由於疫情發展快速，國民黨團請台南市政府，立刻針對跟民眾密切接觸的高風險人士進行普篩，國民黨團願意率先接受檢驗，以安支持者的心，也期望市府藉這普篩找出潛在危險，讓台南真的成為一個幸福宜居的城市。

涼感恆溫不開冷氣也舒適

ET快訊
和碩染疫員工「曾去華碩員工餐廳」　2公司啟動分流、遠距上班
快訊／台股又殺逾600點！　鴻海跌破百元
馬偕醫院宣布：即起萬華、板橋居民「禁入院看診」
快訊／教育部公告：全國高中以下請假「不列出缺勤、不扣成績」
快訊／獅子團女兒確診成高雄首例　323接觸者採檢出爐
雙北全面停課！3縣市家長「希望也跟進」　網酸爆：中央神隱
台股崩跌「它們」卻漲停！　股癌曬1圖...網：停課概念股
快訊／北市議員助理確診！　服務處全員自主健康管理
「請隨時把自己和別人都當感染者」　醫：5-8成無症狀或輕症
快訊／經濟部1官員確診　5同仁隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台中再傳本土案例　議會宣布即日起停會兩周

疫情大爆發　台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

宜蘭已16人染疫！縣議會18日起休會　總質詢等議程延期

疫情大爆發　執行署台南分署宣布28日前相關報到均取消

黃偉哲視察市政中心實施統一洽公運作　全面防堵疫情

台南市議會今起休會至28日　府會同心抗疫保障市民健康

保持零確診！台東消毒大隊停止休假　持續331熱點清潔消毒

疫情大爆發　台南市議會黨團協商總質詢延至5月28日後

台東4家娛樂場所未配合防疫規定　縣府開罰並勒令停業

搶匪為錢飛車打劫落單婦　里警2小時內逮獲

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

快訊／台中再傳本土案例　議會宣布即日起停會兩周

疫情大爆發　台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

宜蘭已16人染疫！縣議會18日起休會　總質詢等議程延期

疫情大爆發　執行署台南分署宣布28日前相關報到均取消

黃偉哲視察市政中心實施統一洽公運作　全面防堵疫情

台南市議會今起休會至28日　府會同心抗疫保障市民健康

保持零確診！台東消毒大隊停止休假　持續331熱點清潔消毒

疫情大爆發　台南市議會黨團協商總質詢延至5月28日後

台東4家娛樂場所未配合防疫規定　縣府開罰並勒令停業

搶匪為錢飛車打劫落單婦　里警2小時內逮獲

曾確診新冠康復　巴西聖保羅市長41歲癌逝

休假沒錢拿！桃園爸「通勤到北部上班」憂染疫　淚：家裡有三兒

和碩染疫員工曾到華碩員工餐廳　2公司啟動分流、遠距上班

勞工申請「防疫照顧假」　雇主不得拒絕「但不強制給薪」

彰化篩檢站擠百人醫護累垮　她「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

首家百貨實施二次實聯制！遠百宣佈全台11店分流上班、20:00關門

萊萬追平德甲塵封49年紀錄　二戰以來五大聯賽單季40進球第8人

升三級警戒！陳勢安發片活動「全延期」　影響心情無奈說話了　

侯友宜、柯文哲上午9點半通電話　共同決定國高中以下停課

三級警戒第1個上班日　台北地檢人犯改道…北院戶外收狀防人潮

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

地方熱門新聞

疑竹縣3足跡曝光　林為洲公布來源

基隆+2瘋傳個資　市府震怒：徹查重罰

抗疫升級！金門祭3政策守防線

台中再傳本土案例　議會宣布即日起停會兩周

黃偉哲：高國三生經家長同意得以請假

桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

警將取締開罰未戴口罩是假消息

保持零確診　台東持續331熱點清潔消毒

即／送醫畫面曝！萬華擺攤「賣茶婦」姊姊確診

宜縣議會因疫情18日起休會　相關議程延期

高血壓是無聲殺手　做好3C自我管理可防可治

黃偉哲視察市政中心實施統一洽公運作

媽祖允筊！雲林西螺福興宮將媽祖請出廟外

台南藍軍籲請黃偉哲市長暫勿趴趴走

更多熱門

相關新聞

雙北三級　台鐵周日運量大減6成

雙北三級　台鐵周日運量大減6成

國內本土疫情爆發，今天是雙北升級三級警戒的首個上班日，不過，原本通勤時段人潮擁擠的台鐵台北車站，大廳人流少了許多，竟然空蕩無人，不少通勤族上車後也發現「區間車居然還有很多空位可坐」。台北車站站長涂維庭表示，今天觀察台北車站運量大概少了3成左右，原先規劃若人潮擁擠將實施的人流管制也沒進行，大致上秩序都良好。

快訊／北市議員劉耀仁助理確診！

快訊／北市議員劉耀仁助理確診！

執行署台南分署宣布28日前相關報到均取消

執行署台南分署宣布28日前相關報到均取消

關鍵字：

疫情大爆發台南藍軍黃偉哲趴趴走新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

快訊／亞東醫院爆「院內感染」7人確診　侯友宜10:30說明

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面