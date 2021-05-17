全家人都確診「12天內相繼身亡」　剩8歲與6歲幼女慘成孤兒

▲印度第二波疫情肆虐，造成許多家庭集體感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情持續升溫，造成許多家庭集體感染相繼去世的不幸事件，北方邦加濟阿巴德市(Ghaziabad)便傳出，一對夫妻與他們的父母確診後在12天內接連死亡，如今家中只剩2名年僅6歲與8歲幼女，孤苦無依慘成孤兒。

《今日印度》報導，這家人最初是祖父普拉薩德(Durgesh Prasad)於4月時確診，被安排在家中隔離的他，雖然按照醫師指示服藥，病毒仍然傳染給妻子、兒子和媳婦，導致家中4人皆確診，他於上月24日身亡，一周後兒子也去世。

家中的男人接連去世後，普拉薩德的妻子與媳婦也不幸於本月7日前身亡，只留下6歲與8歲小姊妹。這起不幸事件引發民眾怒火，批評因為政府沒有及時給予醫療幫助才會導致慘案，目前2名女童已被送去位於巴雷利市(Bareilly)的阿姨家代為照顧。

有鑑於疫情大流行造成孩童成為孤兒的社會現象，國家保護兒童權利委員會主席阿農古(Prashant Kanungo)表示，他們已要求各州兒童保護委員會按照《少年司法法》的規定保護兒童，收養孤兒的過程需經過明確程序才能夠進行。

▼印度嚴峻的疫情讓許多孩童成為孤兒。（圖／路透社）