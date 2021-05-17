網轟教育部統一停課很難？　教團憂「跨縣市高中職生」風險大

▲不少網友到教育部臉書留言問「統一停課很難？」（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情爆發，雖台北市和新北市今（17日）上午宣布明天起高中以下停課至5月28日，仍惹火不少家長和教團，怒批今天就該停，不是讓學生在最危險階段還要到校一天，教育部則在臉書發文「高中以下同學，基於防疫目的請假者，學校應予以准假」，此文一出更點燃許多網友心中的火罵「統一停課很難？」

教育部指出，高中以下同學，基於防疫目的請假者「學校應予以准假、不納入出缺勤紀錄、不扣減學業成績評量」，更呼籲請假學生應盡量待在家，規劃在家學習進度，落實遠端學習，附上教學懶人包。但網友看到紛紛留言問「統一停課很難？」 質疑到底為什麼不能？還有人問「教育部的官員可以在不吹冷氣的情況下戴口罩戴整天嗎？」、有人則說「應該全台停課，才不會有疑慮。學生是群聚的高風險。讓家長安心在家顧小孩，非常時期需要非常手段，沒有人願意孩子暴露在風險當中！千金難買早知道」。

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▲台北市環保局到學校消毒畫面。（圖／記者李毓康攝）



全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉受訪憂心呼籲，教育部現在真的不要斤斤計較上課時間，只專注在「一直研議之後要怎麼補課，或是延後開學等政策」，因為現在情形已不是去年的「防疫階段」，此時此刻最重要的是「全民抗疫」。許麗吉說以高中、高職來看，跟國小考量不同，全國不統一的步調會令人非常擔心，因為該學習階段真的很多學生都是跨縣市、區域，比如新北市到台北市、台北市到新北市，甚至基隆等外縣市到雙北市都有。

許麗吉接著指出，這些來自跨縣市孩子們一定就是會「搭乘大眾運輸」，上、下課「交通往返」更危險，現階段疫情最嚴峻，圍堵病毒是全台灣大家責任，不要讓任何聚集可能性發生，使疫情更加爆發，只要全國先一致動作，等疫情緩解，任何事情都是有辦法可以解決的。

▲雙北明天起高中以下停課至5月28日。（圖／記者李毓康攝）



全國高級中學家長大聯盟也表示，由於高中學習階段，各校不少比例學生均為跨縣市或跨區域就學生，再加上108課綱下，各校又有多項多元選修、校訂必修、分組課程及社團活動等混班課程，每班近40位學生在空間不大的教室中上課，再加上炎熱天氣下，各教室又緊閉門窗開冷氣，在疫情嚴峻的當下，到校上課感染的風險恐亦增加，令不少家長非常擔憂。

全高聯呼籲教育部，請教育主管機關研議，是否以階段性政策，針對疫情特別嚴峻的縣市開始全面暫停到校上課，改採線上教學搭配居家自主學習。若家長想幫孩子請假居家自主學習，是否放寬給予防疫假不計假方式請假，降低家長焦慮，並達全民共同防疫之目標。