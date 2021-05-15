　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北店家自主停業！發起「#為世界示範兩週內解除3級」他感動炸

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，板橋府中商圈沒什麼人潮。（圖／記者宋良義攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，板橋府中商圈沒什麼人潮。（圖／記者宋良義攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣自前年底疫情爆發以來，一直被國際認證為「防疫資優生」，但隨著本土疫情升溫延燒，也傳出不少破功聲浪。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「#請大家為世界示範如何兩週內解除3級？」話題引發熱論。

該位網友文中表示，他看了15日中央跟北市的防疫記者會後，忍不住心想「我的感覺是，假如兩週內大家減少出門、不外出、不在外用餐，以台灣人的素質，是有機會擋下這一波的。」但畢竟這樣做的話，營業的商家就會比較辛苦，所以實施也有一定難度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讓原PO感動的是，他在滑IG的時候，意外發現自己追蹤的很多雙北店家帳號，都發文宣布自主停業，「還說要 #為世界示範如何兩週內解除三級」，讓他不禁喊話「大家一起團結抗疫，好嗎？」

看到貼文後，不少人也紛紛留言打氣，「拜託大家一起努力」、「希望能這樣」、「我認為是可能的，台灣人很怕死的」、「如果真的台灣要淪陷於疫情 我至少也做好自己該做好的部分」、「大家一起加油！一年來台灣早晚會被病毒突破、是可被預期的。我們應該是全球準備最妥善的國家、再來就看大家的努力了！」

ET快訊
萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人
快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離
負壓病房剩5成↓還不禁外籍人士來台　陳時中曝1點考量
5天炸245本土！7縣市分布曝「首出現台中確診」　網驚：萬華
快訊／離島全發布「禁台令」！澎、金、馬公務員禁止來台出差
快訊／萬華擺攤賣茶婦「姊姊也染疫」！送醫畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人

夫妻檔搭捷運口罩亂戴「嘴鼻外露」　被勸反嗆正義女：下車堵妳

國中會考近百考生出現發燒、呼吸道症狀　全台啟用68間備用試場

桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班、視情況居家辦公　

快訊／台鐵人流管制出爐！7車站平日4小時設「月台人數上限」

快訊／花蓮準三級警戒！「東大門夜市」停業7天…公務員暫緩出差

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人

夫妻檔搭捷運口罩亂戴「嘴鼻外露」　被勸反嗆正義女：下車堵妳

國中會考近百考生出現發燒、呼吸道症狀　全台啟用68間備用試場

桃園市府900員工來自雙北基隆　下周起分流上班、視情況居家辦公　

快訊／台鐵人流管制出爐！7車站平日4小時設「月台人數上限」

快訊／花蓮準三級警戒！「東大門夜市」停業7天…公務員暫緩出差

改到台南還是打不成　TOTO盃確定延賽

遲早對決紅襪隊友飛利士　林哲瑄：他變肥了讓他跑一跑

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

余謙1.1局丟4分降二軍　中信、樂天各下放3人

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

科技廠防疫動起來　各大公司防疫新規一次看

嘉義東石先天宮旁堤岸驚見男浮屍！　檢警調查落水死因

麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

快訊／暴增180例本土！89人在台北市

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

即／桃園市進入「準三級防疫」

更多熱門

相關新聞

于美人曝「在家自我檢測法」網讚爆

于美人曝「在家自我檢測法」網讚爆

全台疫情升溫，15日確診人數更暴增180例本土染疫個案，民眾人心惶惶，不少名人都跳出來呼籲注意防疫、不要過度恐慌，藝人于美人就在臉書分享了一招在家就可以做到的「自我檢測」法，引來許多網友轉發分享。

網購防疫物資　2大電商到貨時間有影響

網購防疫物資　2大電商到貨時間有影響

即／離島全發布「禁台令」！

即／離島全發布「禁台令」！

北市備妥6428房防疫旅館　柯文哲保證能量夠

北市備妥6428房防疫旅館　柯文哲保證能量夠

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫影音

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面