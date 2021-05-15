雙北店家自主停業！發起「#為世界示範兩週內解除3級」他感動炸

▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，板橋府中商圈沒什麼人潮。（圖／記者宋良義攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣自前年底疫情爆發以來，一直被國際認證為「防疫資優生」，但隨著本土疫情升溫延燒，也傳出不少破功聲浪。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「#請大家為世界示範如何兩週內解除3級？」話題引發熱論。

該位網友文中表示，他看了15日中央跟北市的防疫記者會後，忍不住心想「我的感覺是，假如兩週內大家減少出門、不外出、不在外用餐，以台灣人的素質，是有機會擋下這一波的。」但畢竟這樣做的話，營業的商家就會比較辛苦，所以實施也有一定難度。

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讓原PO感動的是，他在滑IG的時候，意外發現自己追蹤的很多雙北店家帳號，都發文宣布自主停業，「還說要 #為世界示範如何兩週內解除三級」，讓他不禁喊話「大家一起團結抗疫，好嗎？」

看到貼文後，不少人也紛紛留言打氣，「拜託大家一起努力」、「希望能這樣」、「我認為是可能的，台灣人很怕死的」、「如果真的台灣要淪陷於疫情 我至少也做好自己該做好的部分」、「大家一起加油！一年來台灣早晚會被病毒突破、是可被預期的。我們應該是全球準備最妥善的國家、再來就看大家的努力了！」