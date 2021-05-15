疫情3級警戒！三峽照辦「千人大公祭」…維安警嘆：根本防疫破口

記者陳雕文／新北報導

新冠肺炎疫情進入高峰期，15日再爆180名確診病例！雙北區進入第三級警戒。由於婚、喪事被規定需實聯制、維持社交距離並消毒，但參與人數無上限，新北三峽某喪家仍決定於16日照常舉辦「千人大公祭」，轄區警分局將派出近300名警力到場盤查可疑人物，基層抱怨，「根本是群聚感染的防疫破口」！

▲三峽分局將規劃近300名警力，維持千人公祭的秩序並且盤查可疑人物衝績效，基層擔憂群聚感染但又無可奈何。（圖／記者陳雕文攝）

●基層警＝被長官犧牲的一群

據基層表示，「該喪家是三峽在地有頭有臉的大人物，先前就已經排定，於16日進行公祭，預計有2千人參加，因此三峽警分局不敢大意，規劃各路口警力並分配盤查任務，但如今疫情嚴峻，儘管長官有去跟喪家協調參與的人數，但當天依舊會破千人」。

對此，新北市政府警察局表示，初步決議如下：

1、將嚴格要求喪家遵守實名聯絡制，並順勢要求縮小規模。

2、警方這裡會因應參與公祭人數多寡來適時調整警力配置，並會在確實作好防護措施的狀況下，依規劃來執勤。

三峽警分局說明，目前都還在積極和喪家溝通要求中，公祭舉辦時，我們還是會派遣必要的警力過濾身分和蒐證，勤務照舊！畢竟警方應盡的職責還是不能逃避。

▲▼日前台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事，如今三峽也要進行大規模公祭，然而疫情嚴峻，轄區警方也將陷入染疫風險之中。（圖／記者林悅翻攝）

基層憤慨說，「上級都講空話而已，明天（16日）會有什麼防護措施？也頂多是戴口罩跟噴酒精，不可能會有什麼防護衣，而且，如果要確實盤查，要保持社交距離就會有困難，更何況現場會有一堆人，而人跟人之間也不會站多遠，天氣又那麼熱，一定又會有人脫下口罩，這怎麼看都像是『千人公祭，警察染疫』的防疫破口」。

●零防護進八大行業臨檢，成為長官作秀的棋子

雖然雙北區政府已下令八大行業關閉，但怕有業者偷偷營業，昨天（14日）晚間警政署長又發出2串文字：

一、各位主官大家辛苦了：

1、疫情仍嚴重、內外勤同仁無論公私勤務或活動、務必每一位都需注意自己健康。請叮嚀再叮嚀每一位同仁都需做好防護措施、提高警覺、不可絲毫鬆懈。

2、對於營業場所之稽查、臨檢、執勤同仁之防護裝備要提升。另該場所如發現有違反第二級警戒規定者、除轉由縣市政府裁罰外、更要強化查察次數、必要時報告縣市首長予以暫停營業。

3、注意假訊息查察、並主動將偵辦結果發新聞、以安定民心。

二、各縣市局長大家好：

今晚公共場所營業場所的稽查與臨檢、請提高強度和次數、尤其有陪侍、按摩（泰式）、影視KTV複合式、八大場所全面動員查察。相關動員人力、場次由署行政組統計 家欽

各地警分局的長官便動起來，派出警力進行複查臨檢，希望趁著這波疫情讓大家看到，「警方是有作為的」。新北多名基層警無奈說，「就算真的有業者偷偷營業，也應該是讓疾管署及衛生所等相關單位來臨檢並開罰，我們什麼裝備都沒有，又要踏進那高風險的環境，如果真的中了肺炎該怎麼辦？現在又要我們去臨檢，然後拍照給長官去寫新聞稿刷存在感」。

▲各地警分局收到署長的晚間訊息，便要求基層再去臨檢，並記得拍照。（圖／記者陳雕文翻攝）

舉例，新北三重警方在大同北路及六張街臨檢，果真發現不肖店家無視市府防疫政策，依然開門營業且拒絕改善，基層無奈踏進去，做個樣子並拍照，深夜再由分局發送新聞稿給各媒體。要實際開罰的不是警察，但他們被指派，戴起口罩衝第一線，因為長官要讓各界看到「警方有作為」的景象。

▲三重警冒險踏入偷偷營業的八大場所臨檢，身陷染疫高風險。（圖／記者陳雕文翻攝）

資深巡佐痛批，「這些多出來的勤務，除了要取悅局長，讓署長開心，還要讓其他內勤的組長有機會來督勤，順便報加班費！因為一般內勤長官都正常上下班，沒有辦法報超勤加班，有了這些多出來的勤務，他們可開心了，加班費報好報滿」！