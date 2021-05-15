嘉義市「準3級備戰」跟進雙北禁足令！　學生聯絡簿須每天填體溫

▲ 過去連假期間總是人潮滿滿的文化路夜市，現今防疫逛街人潮將滑落。（圖／林盈吉授權）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心15日召開臨時記者會，說明除全國疫情第二級警戒之外，台北市、新北市自即日起至5月28日，提升至第三級警戒。嘉義市是全國人口密度第二高的城市。為持續守護民眾健康，嘉義市15日下午召開緊急會議，市府團隊全體總動員，盤點各局處防疫作為與因應措施，宣布嘉義市以「準三級規格備戰」。

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▲嘉義市長黃敏惠宣布三級防疫備戰。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市全力配合行政院15日的全國防疫因應四大措施：

（1）休閒娛樂場所應關閉。

（2）全國宗教祭祀場所活動部分，全面禁止進香團與遶境相關活動，宮廟、教堂（會），應落實實聯制並加強清消。

（3）全國中、小學校園停止對外開放。

（4）全國社團停止交接活動。

另在5月28日前：

1、本市以準三級規格備戰。市有敎育、文化、社敎、運動等場館，暫時關閉。

2、本市國中、小戶外教學、參訪及畢業旅行等，一律停辦。

3、本市轄區內夜市攤販暫停營業。

4、本市公務人員及市民不鼓勵到三級警戒區洽公旅遊。

5、本市即時全面進行清消。由重點區域開始。

另黃敏惠也於「中央地方防疫視訊會議」中，向行政院長蘇貞昌提出三點要求：

1、因防疫而停止營運的行業、攤商，中央應給予補償或紓困。

2、趁疫情升溫，人民施打疫苗意願高漲，中央應速調度疫苗全力供應，速達成群體免疫目標。

3、地方防疫經費不足，請中央大力協助，以利疫情控管。

另外，有關市府加強防疫措施如下(各局處細節，請見市府官網、各局處網站與臉書，會機動修正)：

1. 全面停止宗教祭祀場所繞境進香活動。

2. 全國五月份常備兵軍事訓練及補充兵停止入營、停止役男抽籤。

3. 本市人民團體、合作社、自由職業團體、工會團體等禁止各項集會活動。

4. 暫停社區照顧關懷據點（含社照C點）、花甲食堂之健康促進活動及共餐服務。後續據點運作仍會維持電話問安、關懷訪視等服務。若有餐食提供需求得採以領餐或送餐方式讓長輩在家食用。

5. 本市兒童福利服務中心（含東區社會福利服務中心及東區托育資源中心）、青少年福利服務中心、婦女福利服務中心（含西區托育資源中心及新住民家庭服務中心）、西區社會福利服務中心、彩齡夢享館、嘉義市長青園、嘉義市身心障礙綜合園區（再耕園）及勞工育樂中心，除維持辦公及社會福利服務與諮詢機能外，暫停場地借用及開放。

6. 長青學苑、婦女學苑及橘世代生涯發展中心等課程及培訓延期或採線上授課的方式進行。

7. 本市休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、指壓按摩場所、健身休閒中心 (含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、視聽歌唱所(KTV)、遊藝場所、理容院(觀光理髮、視聽理容)、電子遊戲場、資訊休閒業、其他類似場所，今日晚間7點起至5月28日全面關閉。

8. 市場、夜市維持全面禁止試吃，鼓勵外帶，若內用則需有隔板。

9. 進入市府大樓與所屬機關辦公場所，需戴口罩、量體溫、實聯制。

10. 原則上家長與訪客不得進入校園，6月8日前的集會活動，延期辦理或停止辦理。

11. 家長應將子女體溫填列於聯絡簿，入班時交由老師檢查。

12. 社區大學及樂齡學習中心課程自即日起停止。

13. 東區國民運動中心，自明(16)日開始休館，待中央流行疫情中心發布後再行開放。

14. 本市醫院於5月20日前恢復開設專責病房。

15. 本市整合性健康篩檢服務，明(16)日起暫停服務，並以電話通知預約5月28日以前健檢之民眾，協助取消預約。

因應疫情將滾動修正，請市民朋友多多利用1999、各局處電話了解諮詢細節。