超前部署！台南人氣小吃宣布：禁內用只能外帶

▲台南市安南區1家小吃店，主動超前部署，進入第3級防疫警戒，自5月16日起禁止內用，僅能外帶。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

雙北疫情大爆發，提升疫情警戒第3級，全台民眾挫著等，其他縣市也緊繃神經全力防堵，避免進入社區感染，台南安南區1家小吃店，主動超前部署，進入第3級防疫警戒，自5月16日起禁止內用僅能外帶，陳姓老闆娘表示，看到台灣疫情變成這樣「嚇死人！」為了保護自己與消費者，採取此一措施至疫情趨緩為止。

位在台南市安南區的這家小吃店，以平價熱炒、各類麵、飯食及妸仔煎等各類煎品為主，頗受消防者歡迎，平日店內人滿為患，還有很多人是外帶等餐，可說是熱門小吃店，還有接受外送服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳姓老闆娘15日親自向來店的消費者說明表示，台灣疫情大爆發，1天確診者這麼多人，雙北已進入防疫第3級警戒，她也決定從5月16日起至疫情趨緩為止，將禁止內用，全部改成外帶或送餐，以免消費者內用時，易造成群聚感染風險，禁止內用可保護消費者，也可保護店家，降低染疫風險。

據了解，高市即將採取準3級警戒的防規定進行防疫，台南市預料可能會跟進，而小吃店內用除需實聯制外，室內也不能超過5人，像陳姓老闆娘的小吃店採取禁止內用，僅能外在的作法，既可符合防疫要求，還能繼續營業，可說是一舉兩得的作法，應會有愈來愈多的小吃店等業者跟進。

「東元廣角吸入式捕蚊燈」市價980元，特價699元，買一送一

