曾搭普悠瑪、去全聯　高雄首例本土確診「詳細足跡曝光」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布案1289確診前在公共場所的相關活動史，個案曾搭乘普悠瑪127車次、高雄捷運紅線，也曾去全聯小港康莊店和全日運動24小時健身房。

高雄昨傳出首例本土病例案1289，因日前北上到蘆洲與父親（案1229，獅子會前會長好友）慶祝母親節，近距離接觸1小時以上而染疫，由於案1289是自費採檢確診，因此第一時間遭外界讚揚警戒意識相當高。

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▲案1289公共場所足跡圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

但網路卻有聲音駁斥，案1289採檢時說謊，並未如實告知接觸親友已確診，導致第一線醫護人員遭強制隔離，「這位高雄女兒絕對不是英雄，她根本跟她爸串通好的！」

衛生局指出，案1289確實說過「要出國」，但是否真有出國計畫目前不得而知，只能說「不排除她有僥倖心態，就防疫觀點來說，確實要感謝，但其就心態而言是可議的。」目前案1289的父親已因隱匿接觸史而遭罰30萬元，案1289是否也會遭罰，高雄市衛生局正在研擬中。

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