雙北確診一夜大爆發　侯友宜早預言：恐不明感染源「多點爆發」





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／新北報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。行政院15日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。新北市長侯友宜上週就多次表示，最擔心的情況就是不明感染源的多點爆發。

指揮官陳時中稍早宣布，台北市、新北市今日升級三級警戒，即日起到5月28日，今日下午4點開始實施，室內聚會限5人、室外10人，並規定全面停止進香團遶境活動，其他宗教落實實聯制、社交距離、加強消毒；全國校園停止對外開放，已經要求醫院擴大開設專責病房，大量設置戶外篩檢站。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。

侯友宜日前就強調，防疫要做就要做到最嚴格，否則發生破口就很麻煩，阻絕境外很重要，之前就向中央提過要入境者普篩，再加上居家隔離14天、自我管理7天，兩道關卡來阻絕，用最嚴格態度面對疫情。

侯友宜表示，他最擔心隱藏性的不明感染源傳播者多點爆發，目前衛福部公布的病毒基因序列與諾富特吻合，假設發現其他序列，若是印度變異病株，事情就麻煩了，因此務必採取全面防堵。

侯友宜也指出，他之前就一直喊要普篩，這兩天事情爆發出來，可以看到宜蘭、獅子會都與萬華有所連結，所以CDC就發了60萬通簡訊，當地也成立了快篩站，這樣的做法是正確的，多做快篩、普篩不會有錯。

侯友宜說，不管是台北市面對萬華高風險特區用快篩的方式，以及新北市針對所有的個案用29區大清消的方式，都是為了壓制疫情，同時也把所有病毒傳播途徑全面切斷，有效控制它蔓延。

新北市長侯友宜上午9點呼籲中央升級三級警戒，侯友宜目前正召開防疫應變會議，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合，室內室外全戴上口罩，若非必要不要外出。

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