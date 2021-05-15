即起全國中小學校停止開放！一圖秒懂校園防疫升級措施

▲學校防疫規範。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

國內本土疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中指出，因雙北陽性的篩檢率都偏高，警戒等級從15日起到28日升級為第三級警戒。教育部也在臉書上製圖ＰＯ文表示，學校維持正常上課，加強消毒，但全國中小學校園，停止對外開放，而社區大學、樂齡中心、圖書館等中心場所也將全面關閉。

雙北地區今升格為第三級警戒，若為不特定人聚會室內5人、室外10人以上則不得群聚。而台北市補習班繁多，台北市補教協會總幹事張浩然接受媒體電訪時說明，目前北市具有大型教室的業者均已通函給家長、學生，若擔心群聚，補習班均可提供線上教學，目前已和家長溝通，由各業者自行辦理。

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教育部也在臉書發文指出，疫情警戒，各級學校落實防疫，為防範疫情，請各級學校及師生落實校園防疫規定，戴口罩、減少外出、加強社交距離，同時落實高規格防疫，國中教育會考照常舉行；學校維持正常上課，加強消毒；安親班、補習班，配合學校正常上課，採高規格防疫要求，無法落實則關閉；全國中小學校園，停止對外開放。

教育部提醒雙北市民眾，即日起至28日，外出時全程戴口罩；停止室內5人、室外10人以上家庭（同住者不計）和社交聚會；觀賽觀展場所關閉；教育學習場域關閉：社區大學、樂齡中心、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）、老人共餐活動中心等類似場所。



