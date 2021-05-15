封城在即？本土爆180例「雙北升三級」　網怕爆：還是有人不戴口罩

▲雙北升為三級警戒。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，行政院今（15）日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。不少網友得知消息後，紛紛緊張表示，「別再說疫情有在掌握中了」、「還是有人不戴口罩」、「完蛋了」。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。陳時中宣布，雙北升級為三級防疫警戒，休閒八大場所即期關閉，其他場所從下午4時開始執行，實施時間到5/15~5/28，外出時要強制戴口罩，也要停止室內5人、室外10人以上社交聚會。

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▲第三警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）

不少網友得知後紛紛表示，「支持侯市長的看法」、「大家加油，台灣加油」、「欣賞侯友宜」、「比我身高還高是怎樣」、「看看到底還有誰去逛街，出去玩」、「基隆咧」、「GG了」、「封城在即」。



第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，限制如下：

•外出全程佩戴口罩

•停止室內5人以上，室外10人以上聚會

•僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉

•營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。