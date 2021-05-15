暴增180例本土確診！北市23處景點停止開放、22個活動暫停

記者彭懷玉／台北報導

今（15日）疫情再度飆升，新增180例本土確診，對此，台北市、新北市在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，相關限制措施包含室內5人、室外10人以上集會取消，配合疫情指揮中心及北市政府防疫指示，工務局所屬公園處、衛工處及大地處轄管公有場館共23處即日起陸續停止開放、22個活動暫停，請民眾配合防疫，共體時艱。

▲北市工務局公有場館關閉、集會活動暫停。（圖／北市公園處提供）

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公園處轄管之17處公有場館，例如北投露天溫泉浴池、前山公共浴室、環教場域、綠化教室、閱覽室，衛工處轄管之迪化污水處理廠、八里污水處理廠環教場地，大地處負責之2處環教場館及2處露營場，分別自5月13日起陸續停止開放，未來視疫情發展，調整開放時間或閉館措施，相關訊息將於本局及各場館官網更新。

▲台北市內湖區碧山露營場。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供）



活動方面，至110年6月8日前，除富陽公園生態週活動改線上方式辦理，其餘水利處、公園處、衛工處及大地處31場次集會活動，延後或停止辦理。



另外，公園處暫停開放使用轄管之6處親水設施親水設施包括：建成圓環、台北金融大樓水舞廣場、北投公園噴水池、玉成公園兒童遊戲場親水設施、三重世貿公園親水設施、榮星花園噴水廣場。