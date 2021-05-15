守護東部淨土！徐榛蔚下防疫動員令　從嚴檢視落實防疫

▲花蓮縣長徐榛蔚有鑑於鄰近縣市疫情嚴重，希望▲守護東部最後一塊淨土，邀集相關局處下達防疫動員令，從嚴檢視落實防疫作為。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情再度升溫，防疫措施與各項消毒作業漸趨嚴峻，14日中央疫情指揮中心通報新增確診案例34例，花蓮縣長徐榛蔚有鑑於鄰近縣市疫情嚴重，特邀集相關局處商討有關花蓮縣防疫之作為，望能守護東部最後一塊淨土，並下達即日起縣府各項活動，依中央疫情指揮中心集會標準辦理，並從嚴檢視，確實執行防疫作為。

徐榛蔚下達花蓮縣防疫動員令如下：

(一)自即日起縣府所有活動，依中央疫情指揮中心集會標準辦理，中央疫情指揮中心雖訂有二級集會防疫標準，徐縣長指示從嚴檢視，符合規範的活動，能延後辦理的延後辦，不能延後辦理的，加強防疫措施、實名制、量測體溫等。

(二)相關局處補助府外辦理活動亦建議比照縣府防疫標準延緩辦理。

(三)縣府除消毒例行性景點及重要公共場域地點外，不定期加強對八大行業的稽核，督導做好實名制及相關防疫措施。

(四)請各公所針對所轄寺廟、教堂、活動中心、市場、觀光景點等人潮流動之地點進行消毒。

(五)民眾或親友如有不適症狀，可洽詢花蓮縣衛生局防疫專線8226975或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）。

徐榛蔚表示，目前縣府活動皆依照中央疫情中心二級集會防疫標準辦理，活動或未能延後舉行則加強執行實名制作業與出入量測體溫；相關局處補助之府外活動亦比照縣府防疫標準延緩辦理。她也呼籲，指揮中心目前未打算升級到3級警戒，對於確診者足跡之接觸者，也已大規模調查，切勿過度猜測，造成不必要之恐慌。

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