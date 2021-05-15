馬偕專校三芝校區傳確診！校方證實停課2周　給家長的一封信曝光

記者張乃文／綜合報導

本土疫情延燒，新北市馬偕醫護管理專科學校傳出有學生確診，但校方不透露任何訊息，造成學生恐慌，紛紛在社群網站Dcard上發文討論。根據了解，該校已經公告部分班級停課，但仍引起學生不滿，要求全校停止上課。而校長陳裕仁也發表給家長的一封信，內容提到，校方得知訊息後便立即啟動相關防疫計畫，校園已進行全面性消毒，即日起學校也停課2周。

▲馬偕專校三芝校區傳確診，校長給家長的一封信曝光。（圖／讀者提供）

有某校學生在Dcard上貼出一張訊息截圖，文中指出有人收到訊息「如果最近接近過某科系學生，而且這幾天有發燒、連帶喉嚨呼吸方面問題者，請主動至各縣市設立之快篩站申請快篩，會回報檢測結果。」此一訊息曝光後立即引發討論，另外也有學生貼出校方公告，指出該校已經實施部分班級停課、隔離及自主健康管理。

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學校方面，校長陳裕仁今發出「校長給家長的一封信」，內容提及，學校接獲北市衛生局通知，得悉三芝校園有新冠肺炎確診個案，學校接獲訊息後也立即啟動防疫計畫，由校長親自主持緊急防疫小組會議，安置確診者及接觸師生，同時也啟動校園全面性消毒作業，並針對確診個案盡其所接觸的環境及師生名單進行疫調；同時，自即日起，全校停課2周（5/15 00:00至5/29 11:59），部分師生也需居家隔離。

信中也呼籲，「校長在此懇請貴家長，若發現貴子弟或家人有發燒或呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請立即至醫院急診室就診，勿到校、勿搭乘大眾運輸工具」。