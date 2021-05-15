鎖定八大加強防疫聯合稽查　血汗釣蝦場＋無牌摩鐵意外曝光

▲內埔警分局配合屏東縣府相關單位進行轄區八大行業聯合稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內防疫措施已提升至第二級，內埔警分局14日晚間配合各目的事業主管機關進行轄區八大行業聯合稽查，查察各營業場所防疫管理，並查獲1處汽車旅館無照營業，交旅處開罰30萬元；另1處複合式釣蝦場一名員工持續多日上工未休，違反勞基法，亦遭裁罰。

▲▼聯合稽查。



隨著國內新冠肺炎疫情升溫，國內14日又新增29例，落實防疫措施更顯得重要；內埔警分局昨晚間結合衛生局、城鄉發展處、交通旅遊處、勞動暨青年發展處共同至內埔鄉複合式釣蝦場、電子遊戲場及汽車旅館等處進行聯合稽查。

▲防疫宣導。

聯合稽查人員要求各營業場所對於入場消費的客人，應落實體溫之量測及手部的消毒；各營業場所更應衡量營業空間，對於人流進行總量管制，方不易有群聚風險。對於場所提供餐飲者，則應設立隔板，落實實聯制；更要求在場的消費者維持社交距離、全程佩戴口罩。

為避免有臨檢同仁於八大行業處所排隊量額溫，始進場臨檢的窘境，該分局於勤前即要求聯合稽查同仁先行量測，並予登記，於臨檢時提供予營業場所確認，配合各營業場所的實聯制。

分局長蔡耀順表示，在6月8日前，該分局將持續結合環保局、衛生局及消防局密集性聯合稽查，除對「場所」的防疫管理施檢外，亦加強對人的施檢及防疫自我管理。

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